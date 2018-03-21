У Європі визнали смертельно небезпечними популярні ліки

Європейське агентство з лікарських засобів наполягає на негайному відкликанні з ринку препарату Zinbryta (Даклізумаб).

Причина тому - докази розвитку серйозних розладів мозку запального характеру у пацієнтів після застосування даного медикаменту, сказано на сайті Державного експертного центру. Зокрема, мова йде, зокрема, про енцефаліт і менінгоенцефаліт.

Крім того, в результаті вивчення впливу цього препарату було встановлено, що він провокує серйозні імунні реакції, що впливають на роботу інших органів.

У зв'язку з цим представники європейських органів охорони здоров'я закликають зняти з продажу всі партії даного препарату.

Крім того, в повідомленні сказано, що пацієнтам не варто розпочинати приймати препарат або припинити його прийом, вдавшись до альтернативного лікування.

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