Це не лікується: Супрун розкрила міфи про відоме захворювання

У світі немає ліків або спеціальних методик лікування деменції, проте вікові зміни в мозку можна призупинити.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, наголосивши, що причин деменції може бути досить багато.

"До деменції більш схильні жінки, курці, люди з недостатньою і надлишковою масою, фізично і соціально активні. Додатковими факторами ризику є діабет, гіпертензія, генетична схильність і високий рівень холестерину, порушення дихання уві сні і перенесений інсульт", — розповіла вона.

За словами Супрун, цей процес можна сповільнити завдяки коригуванню способу життя. В першу чергу вона радить звернути увагу на фізичну активність.

"Фізичні вправи — дієві. Займатися слід два рази на тиждень по 40 хвилин і інтенсивно, робити силові вправи, вправи на баланс і витривалість. Так, від фізкультури нікуди не дітися навіть на пенсії", — наголосила вона.

Також Супрун порадила в цілому перейти на здоровий спосіб життя: відмовитися від куріння і вживати більш корисну їжу.

"Зменшіть споживання тваринних жирів і червоного м'яса, і збільште частку овочів, коренеплодів, сочевиці і риби в раціоні. Це допоможе тримати баланс холестерину в нормі", — зазначила чиновниця.

За її словами, позитивно позначаться на людині також захоплення музикою, відеоіграми і розгадування судоку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла українцям, як правильно пити алкоголь.

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