Точніше на 94%: розроблено новий аналіз на хворобу Альцгеймера

Дослідники виявили, що вимірювання співвідношення β-амілоїду (Aβ) 42 і Aβ40 в крові за допомогою високоточного аналізу дозволяє діагностувати амілоїдоз головного мозку на 94% ефективніше існуючих еталонних стандартів.

Для вивчення маркерів хвороби Альцгеймера були використані іммунопреципітація і рідинний хроматографічний мас-спектрометричний аналіз. Про це повідомляє Medscape Medical News.

В ході аналізу вчені виміряли співвідношення Aβ42/Aβ40 в зразках плазми 158 літніх людей, які були зібрані протягом 18 місяців після сканування за допомогою позитронно-емісійної томографії (ПЕТ).

Встановлено, що співвідношення Aβ42/Aβ40 в плазмі крові сильно корелювало з результатами ПЕТ, яка оцінює ступінь порушення білкового обміну в мозку і накопичення амілоїду.

Комбінація плазмового статусу Aβ42/Aβ40, віку пацієнта та аполіпопротеїну (APOE) ε4 мала "дуже високу" кореляцію з даними амілоїдних ПЕТ. Це дозволяє використовувати співвідношення Aβ42/Aβ40 в плазмі як інструмент скринінгу для тих, хто схильний до ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

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Крім того, у людей з позитивним рівнем Аβ42/Аβ40, але з відсутністю ознак амілоїдозу на сканах ПЕТ, ризик перетворення амілоїдних ПЕТ в позитивний вище в 15 разів. Цей факт дозволяє стверджувати, що співвідношення маркерів Aβ42 і Aβ40 стає позитивним раніше, ніж виявляються перші ознаки порушень на ПЕТ.

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Таким чином, у деяких людей позитивне співвідношення Aβ42 і Aβ40 з негативною амілоїдною ПЕТ може свідчити про ранній амілоїдоз, а не про хибнопозитивні результати.

Як писав MedOboz, вчені з США встановили, що у жінок рівень захворюваності хворобою Альцгеймера вище, ніж у чоловіків.

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