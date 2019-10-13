Впливає темп ходьби! Вчені зробили несподіване відкриття про старіння

Повільна ходьба після 40-річного віку пов'язана з більш раннім старінням мозку.

До такого висновку прийшла міжнародна група вчених, результати дослідження яких опубліковані виданням JAMA Network Open.

В експерименті брали участь більше 900 жителів Нової Зеландії, яким на момент проведення тесту виповнилося 45 років. За здоров'ям випробовуваних спостерігали з трирічного віку.

З'ясувалося, що ті, у кого в ранньому віці були низький коефіцієнт інтелекту, слабкі мовні здібності та погана моторика, в середньому віці мають тенденцію до повільної ходьби.

Люди, які ходять повільно, як сказано в статті, вже в 45 років мають більш виражені ознаки вікових змін: гірший стан легеневої тканини, зубів і імунної системи порівняно з тими, хто ходить швидко.

Експерти відзначили, що у людей, які повільно ходять, менший обсяг мозку і щільність кори головного мозку. Крім того, дослідники виявили у них ознаки, пов'язані з хворобою малих судин. Все це, підкреслюють вчені, свідчить про раннє старіння мозку.

Також експерти попросили групу з восьми осіб оцінити по фотографіях вік людини. Виявилося, що ті, хто ходить повільно, виглядають старшими за своїх більш рухливих ровесників.

Старіння Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчені назвали фрукт, який здатний сповільнювати процеси старіння в організмі. Він росте переважно в Китаї і Таїланді.

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