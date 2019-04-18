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/Неврологія

Справжній прорив: учені вперше оживили мертвий мозок

1.7тЧитати матеріал російською

Американські вчені створили систему BrainEx, яка здатна відновлювати кровообіг і деякі функції мозку, який був мертвий протягом декількох годин.

Дослідження проводилося на свинях. Фахівці зімітували пульсуючий кровотік, який проходить через кровоносні судини головного мозку за температури тіла, яка дорівнює 37 градусам Цельсія, повідомляє "Лента.ру".

Однак їм не вдалося відновити сприйняття й інші вищі нервові процеси.

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Вчені змогли оживити мозок

"Рамблер"

З метою експерименту дослідники умертвили 32 свині, надані лабораторії харчовими підприємствами, і витягли у них мозок. Органи були поміщені в спеціальні камери системи через чотири години після смерті.

Замість крові використовувався спеціальний розчин, який не містив кров'яних клітин і коагулюючих речовин, але переносив кисень за допомогою з'єднання на основі гемоглобіну, а також включав широкий спектр лікарських сполук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідницька група з Тель-Авівського університету на чолі з професором Талем Двіром зробила глобальний прорив у медицині, зумівши надрукувати на 3D-принтері живе пульсуюче людське серце.

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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Нашли на ком исследования проводить! Мозг хохла оживить невозможно.
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