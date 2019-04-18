Справжній прорив: учені вперше оживили мертвий мозок

Американські вчені створили систему BrainEx, яка здатна відновлювати кровообіг і деякі функції мозку, який був мертвий протягом декількох годин.

Дослідження проводилося на свинях. Фахівці зімітували пульсуючий кровотік, який проходить через кровоносні судини головного мозку за температури тіла, яка дорівнює 37 градусам Цельсія, повідомляє "Лента.ру".

Однак їм не вдалося відновити сприйняття й інші вищі нервові процеси.

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З метою експерименту дослідники умертвили 32 свині, надані лабораторії харчовими підприємствами, і витягли у них мозок. Органи були поміщені в спеціальні камери системи через чотири години після смерті.

Замість крові використовувався спеціальний розчин, який не містив кров'яних клітин і коагулюючих речовин, але переносив кисень за допомогою з'єднання на основі гемоглобіну, а також включав широкий спектр лікарських сполук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідницька група з Тель-Авівського університету на чолі з професором Талем Двіром зробила глобальний прорив у медицині, зумівши надрукувати на 3D-принтері живе пульсуюче людське серце.

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