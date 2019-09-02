Схвалено новий препарат для лікування хвороби Паркінсона

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило препарат Nourianz (істрадефіллін) від Kyowa Kirin в якості додаткової терапії для лікування хвороби Паркінсона.

Лікарський засіб показано пацієнтам, у яких виробилася стійкість до стандартного лікування леводопою/карбідопою, і допоможе краще контролювати такі симптоми, як тремор і труднощі при ходьбі. Про це повідомляє видання Parkinson's News Today.

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Препарат Nourianz блокує аденозинові А2-рецептори, модулюючи рухову активність. Позитивне рішення FDA було засновано на даних чотирьох 12-тижневих плацебо-контрольованих клінічних випробувань фази 2 і 3, в яких оцінювали безпеку і ефективність двох доз препарату (20 мг і 40 мг).

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Найбільш поширеними побічними ефектами Nourianz виявилися мимовільні рухи м'язів (дискінезія), які виявлені у 1% пацієнтів, запаморочення, запор, нудота, галюцинації і безсоння.

Хвороба Паркінсона – дегенеративне захворювання нервової системи, хронічного характеру, при якому хвора людина поступово втрачає здатність контролювати власні рухи. Це виснажливий стан, який сильно впливає на якість життя хворого.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені виявили ранні ознаки хвороби Паркінсона, які проявляються ще за 15-20 років до появи перших симптомів захворювання.

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