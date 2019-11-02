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/ Неврологія

Рятує від депресії: вчені створили унікальний пристрій

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У Великобританії почали продавати пристрої, які здатні полегшити симптоми депресивних захворювань за допомогою слабких електричних розрядів.

Про це повідомив New Scientist. Такі розряди будуть стимулювати область передньої частини мозку.

Прилад застосовує неінвазивний метод лікування – тобто на шкіру не буде чинитися жодного хірургічного впливу.

Вчені створили унікальний пристрій

Вчені створили унікальний пристрій

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Для роботи гаджета передбачається використання "віртуального терапевта" на смартфоні. Сам же пристрій було схвалено медиками в Європі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підбадьорюючі фрази не завжди мають позитивний вплив на людину з депресією, навпаки, вони можуть ще більше погіршити цей розлад.

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Місце
Великобританія
Тег
депресія
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