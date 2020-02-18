Помітно з дитинства: вчені назвали головну особливість злочинців. фото

Недавні дослідження англійських вчених показало, що мозок злочинців значно відрізняється від мозку людей, які не здійснюють антисоціальні вчинки.

В результаті вивчення з'ясувалося, що у "завзятих" злочинців мозок менше, має патологічну структуру, при цьому вони проявляють агресивну поведінку з раннього дитинства, повідомляє DailyMail. Отримані дані допомагають відповісти на питання, що рухає злочинністю, і як її можна запобігти.

У дослідженні, проведеному Університетським коледжем Лондона і опублікованому в The Lancet, використовувалися дані 672 осіб з Нової Зеландії. Рівень антисоціальної поведінки учасників вимірювався кожні два роки у віці від 7 до 26 років з використанням самозвітів і звітів батьків, опікунів і вчителів. Уже в дорослому віці у 80 з них була відзначена антисоціальна поведінка, "стійка протягом усього життя", деякі з них були засуджені п'ять разів у віці від 26 до 28 років.

Також серед учасників дослідження 151 людина мала антисоціальну поведінка тільки в підлітковому віці, а у 441 людини не було відзначено антисоціальної поведінки.

Коли учасникам виповнилося по 45 років, дослідники провели МРТ-сканування головного мозку і порівняли площу поверхні і товщину кори в 360 різних областях кори.

Виявилося, що в середньому по всьому мозку у тих, хто відрізнявся антисоціальною поведінкою в дорослому житті, була менша площа поверхні в 282 з 360 областей мозку, ніж людей без антисоціального минулого. Також у перших була тонша кора в 11 з 360 областей мозку. Відзначається, що всі ці області були пов'язані з антигромадською поведінкою за допомогою їх участі в регуляції емоцій, мотивації і цілеспрямованої поведінки.

Знімки мозку учасників дослідження DailyMail

Знімки мозку учасників дослідження DailyMail

Знімки мозку учасників дослідження DailyMail

Автори кажуть, що дослідження надає перші надійні докази того, що основні відмінності в мозку пов'язані з антигромадською поведінкою. При цьому підкреслюють, що отримані результати є лише приводом для подальших досліджень, оскільки поки не можна стверджувати, що патологічна структура мозку є вродженою – цілком можливо, це є результатом шкідливих звичок (вживання наркотиків і алкоголю і т.д.), властивих людям з антисоціальною поведінкою.

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