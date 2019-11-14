Чем лучше накормить школьника или студента во время сессии, чтобы улучшить запоминание информации? Да и взрослым пригодится. Давайте пройдемся по основным компонентам.
Витамины группы В, особенно:
В1 - свинина, овсяная, гречневая, пшенная крупы, субпродукты, хлеб из муки грубого помола;
В6 - в бобовых, мясе, печени, курице, чесноке, рисе, пшене, перце сладком красном, гречке, картофеле;
В12 - печень, скумбрия, сардина, сельдь, кета, морской окунь, треска, говядина, творог, сыр твердый;
фолиевая кислота - печень, зелень петрушки, шпинат, салатные листья, творог, белые грибы, пшено, фасоль, твердый сыр, крупы гречневая и ячневая, капуста брюссельская, крупа овсяная;
холин - бобовые, шпинат, морковь, помидоры, желток, рыба, мясо, субпродукты, сыр, творог.
Альфа-липоевая кислота - субпродукты, говядина, рис, капуста белокочанная, темно-зеленые овощи (шпинат, брокколи). Куркумин найдем в куркуме и карри. Омега 3 - атлантическая семга, сельдь, сардины, радужная форель, скумбрия, льняное семя, грецкий орех, яйца с омега 3. Эпикатехин содержится в винограде, какао-бобах, зеленом чае; лецитин - в желтоке, печени, говядине, подсолнечном масле, семечках, бобовых. Много полезных веществ в зерновом кофе, ягодах и проростках.
Продукты для памяти
Иллюстрация
Как видите, питание должно быть очень разнообразным и качественным. Тогда организм может получить все необходимое для эффективной работы мозга.
И конечно же, не забывайте про воду!
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