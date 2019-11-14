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/ Блоги - Неврологія

Тетяна Предільська
Тетяна Предільська
Ендокринолог, лікар превентивної медицини Всі статті автора

Пища для ума: какие продукты улучшают память

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Чем лучше накормить школьника или студента во время сессии, чтобы улучшить запоминание информации? Да и взрослым пригодится. Давайте пройдемся по основным компонентам.

Витамины группы В, особенно:

  • В1 - свинина, овсяная, гречневая, пшенная крупы, субпродукты, хлеб из муки грубого помола;

  • В6 - в бобовых, мясе, печени, курице, чесноке, рисе, пшене, перце сладком красном, гречке, картофеле;

  • В12 - печень, скумбрия, сардина, сельдь, кета, морской окунь, треска, говядина, творог, сыр твердый;

  • фолиевая кислота - печень, зелень петрушки, шпинат, салатные листья, творог, белые грибы, пшено, фасоль, твердый сыр, крупы гречневая и ячневая, капуста брюссельская, крупа овсяная;

  • холин - бобовые, шпинат, морковь, помидоры, желток, рыба, мясо, субпродукты, сыр, творог.

Альфа-липоевая кислота - субпродукты, говядина, рис, капуста белокочанная, темно-зеленые овощи (шпинат, брокколи). Куркумин найдем в куркуме и карри. Омега 3 - атлантическая семга, сельдь, сардины, радужная форель, скумбрия, льняное семя, грецкий орех, яйца с омега 3. Эпикатехин содержится в винограде, какао-бобах, зеленом чае; лецитин - в желтоке, печени, говядине, подсолнечном масле, семечках, бобовых. Много полезных веществ в зерновом кофе, ягодах и проростках.

Продукты для памяти

Продукты для памяти

Иллюстрация

Как видите, питание должно быть очень разнообразным и качественным. Тогда организм может получить все необходимое для эффективной работы мозга.

И конечно же, не забывайте про воду!

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Автор
Тетяна Предільська Тетяна Предільська
Тема
здоров'я
Теги
пам'ять харчування
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