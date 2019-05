Мігрень можна буде лікувати звичайним смартфоном: у чому суть

Компанія Theranica з Ізраїлю, розробник біомедичних технологій, представила єдиний в своєму роді продукт для послаблення головного болю під час мігрені Nerivio Migra.

Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (FDA) схвалило заявку на перший контрольований смартфоном пристрій для лікування гострої мігрені. Дозвіл отримано на основі результатів дослідження, в якому брали участь 252 пацієнти. Отримані дані були опубліковані в The Journal of Head and Face Pain.

Пристрій від мігрені theranica.com

Nerivio Migra має низку незаперечних переваг:

легкість у використанні;

неінвазивність;

нехімічного походження;

зв'язок зі смартфоном.

Пристрій від мігрені зв'язаний зі смартфоном або ПК theranica.com

У створенні інноваційного продукту Nerivio Migra використовувалися новітні розробки в галузі нейробіології. Пристрій використовує керовані смартфоном електричні імпульси для забезпечення віддаленої електричної нейромодуляції.

