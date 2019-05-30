Мігрень можна буде лікувати звичайним смартфоном: у чому суть

Компанія Theranica з Ізраїлю, розробник біомедичних технологій, представила єдиний в своєму роді продукт для послаблення головного болю під час мігрені Nerivio Migra.
Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (FDA) схвалило заявку на перший контрольований смартфоном пристрій для лікування гострої мігрені. Дозвіл отримано на основі результатів дослідження, в якому брали участь 252 пацієнти. Отримані дані були опубліковані в The Journal of Head and Face Pain.
Пристрій від мігрені
theranica.com
Nerivio Migra має низку незаперечних переваг:
легкість у використанні;
неінвазивність;
нехімічного походження;
зв'язок зі смартфоном.
Пристрій від мігрені зв'язаний зі смартфоном або ПК
theranica.com
У створенні інноваційного продукту Nerivio Migra використовувалися новітні розробки в галузі нейробіології. Пристрій використовує керовані смартфоном електричні імпульси для забезпечення віддаленої електричної нейромодуляції.
Раніше MedOboz повідомляв, що створено новий пристрій, який може розрізняти пацієнтів із хворобою Паркінсона і здорових людей всього за декілька секунд.
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