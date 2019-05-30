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/Неврологія

Мігрень можна буде лікувати звичайним смартфоном: у чому суть

1.1тЧитати матеріал російською

Компанія Theranica з Ізраїлю, розробник біомедичних технологій, представила єдиний в своєму роді продукт для послаблення головного болю під час мігрені Nerivio Migra.

Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (FDA) схвалило заявку на перший контрольований смартфоном пристрій для лікування гострої мігрені. Дозвіл отримано на основі результатів дослідження, в якому брали участь 252 пацієнти. Отримані дані були опубліковані в The Journal of Head and Face Pain.

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Пристрій від мігрені

Пристрій від мігрені

theranica.com

Nerivio Migra має низку незаперечних переваг:

  • легкість у використанні;

  • неінвазивність;

  • нехімічного походження;

  • зв'язок зі смартфоном.

Пристрій від мігрені зв'язаний зі смартфоном або ПК

Пристрій від мігрені зв'язаний зі смартфоном або ПК

theranica.com

У створенні інноваційного продукту Nerivio Migra використовувалися новітні розробки в галузі нейробіології. Пристрій використовує керовані смартфоном електричні імпульси для забезпечення віддаленої електричної нейромодуляції.

Раніше MedOboz повідомляв, що створено новий пристрій, який може розрізняти пацієнтів із хворобою Паркінсона і здорових людей всього за декілька секунд.

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Маслова Анна
Маслова Анна
Спacибo тем, ктo покaзал мнe этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁g1qaeb Пpocто прoйдя пpоcтoй oпpoс полyчила почти пoлyгoдовyю зарплатy)) Пользyйтеcь, пoка еще еcть вoзможность=)
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