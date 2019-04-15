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/Блоги - Неврологія

Нетрусова Світлана Григорівна
Нетрусова Світлана Григорівна
Лікар-психіатр, психотерапевтВсі статті автора

Изучение мозга человека: какие методы актуальны?

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Человеческий мозг давно находится под пристальным вниманием ученых с самых разных сфер науки. Ведь изучение принципов работы и функций мозга – это ключ к созданию более мощных компьютеров, искусственному интеллекту, лечению сложных нервных заболеваний и более глубокому пониманию нашей собственной сути. Сложно даже перечислить в одной публикации всю пользу для человечества от досконального изучения такого сложного и многогранного органа.

Имея в виду столь явную актуальность исследований, ученые разработали и применяют огромное количество методов для изучения головного мозга. В этой статье мы рассмотрим некоторые из них.

Одним из первых методов изучения было клинико-анатомическое сравнение. Незамысловатый способ, который состоял из наблюдения за пациентами с поврежденными участками мозга и сопоставления повреждений с утраченными функциями.

Широко применялась и электростимуляция. Исследователь, чаще всего хирург, раздражал направленным электрическим током некий участок мозга, наблюдая за реакцией организма. Наблюдалось проявление самого разнообразного спектра реакций: от эйфории до подергивания конечностей.

С развитием техники, ученые перешли от сравнительно грубых методов к более тонкой диагностике, чему в значительной мере поспособствовало появление компьютера.

Изучение мозга при помощи ультразвука называется эхоэнцефалография. Осциллоскоп (прибор, которым проводится данное исследование) улавливает отражения ультразвука от мозговых структур, выводя картинку на монитор. С помощью данного метода становится возможной диагностика искажений в мозге, наличие опухолей и тому подобное. Метод полностью безопасен и проходит без последствий.

Электроэнцефалография - регистрация биоритмов мозга, с выведением данных на монитор или фиксацией на бумаге. Часто используется для диагностики больных эпилепсией.

Магнитно-резонансная томография – она же МРТ. Это комплексное исследование анатомической структуры мозга отображает патологические изменения его структуры. Проводится таким образом: пациент неподвижно лежит в аппарате МРТ на протяжении около получаса, в то время как его мозг тщательно сканируется электромагнитными волнами. В результате на экран выводится трехмерное изображение органа. Абсолютно безвредно для человека.

Во время позитронно-эмиссионной томографии, исследуемому чаще всего вводится слаборадиоактивная глюкоза. Это делается для того, чтобы проследить за активностью отделов мозга во время деятельности. Раствор глюкозы – источник быстрой энергии для головного мозга и, следовательно, ее потребление определенными (часто поврежденными) отделами мозга возрастает. Так, можно наблюдать за активностью некоторых отделов мозга во время той или иной деятельности, а также можно отличить злокачественную опухоль от доброкачественной.

Полностью исследовать такой удивительный по своей сложности и функциям орган, как человеческий мозг очень трудно. Ученые всеми силами пытаются сделать это при помощи разнообразнейших методов и инструментов. Действительно, методов изучения человеческого мозга огромное множество, начиная от изучения тяжело больных людей путем нейрохирургического вмешательства и внедрения электродов в ткань мозга и до современных безопасных МРТ, ЭЭГ и других. Будем надеяться, что рано или поздно, наше любопытство и необходимость касательно главной загадки человеческого организма будет полностью удовлетворены.

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Автор
Нетрусова Світлана ГригорівнаНетрусова Світлана Григорівна
Тема
Поради лікарів
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