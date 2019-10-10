Названа смертельна загроза стресу на роботі

Синдром емоційного вигорання на робочому місці загрожує серйозними порушеннями здоров'я.

Про це в своїй книзі "The burnout solution" розповіла психотерапевта Сіобхан Мюррей, передає РІА "Новости".

Вона пояснила, що ігнорування емоційного вигорання може привести до підвищення артеріального тиску, до хвороб серця, до виснаження надниркових залоз, а також до проблем із травленням, депресії і думок про суїцид.

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Однак із даного стану можна вийти, не застосовуючи ліки.

"У першу чергу, нормалізуйте свій сон, оскільки через нестачу сну наш організм не може нормально функціонувати, значно знижуються когнітивні навички і здатність ухвалювати раціональні рішення", – порадила вона.

Спеціаліст зазначила, що для одужання потрібно усунути джерело стресу.

"Дуже важливо зрозуміти, що є джерелом вашого стресу і вигорання. Це може бути пов'язано з роботою, тоді слід звернутися за допомогою і підтримкою всередині компанії або піти у відпустку, щоб відпочити, відновити сили і свою емоційну і фізичну стійкість", – розповіла вона.

Стрес на роботі

Психотерапевт наголосила, що навіть 20-хвилинні прогулянки сім днів на тиждень поліпшать стан здоров'я.

"Розставте пріоритети в своєму розкладі, уникайте багатозадачності, аналізуйте відносини, які викликають у вас стрес, створюйте розумні межі на роботі", – підсумувала вона.

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