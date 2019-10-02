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/ Неврологія

Названа серйозна небезпека від простого посмикування ока

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Мимовільне скорочення м'язів очі, тобто міокімія, може говорити про серйозні порушення в організмі.

Дане порушення викликає мимовільне змикання повіка, що тягне за собою скорочення і інших м'язів обличчя, передає "АіФ".

Лікарі попереджають, що міокімія може попереджати про різні неврологічні недуги (наприклад, про хворобу Паркінсона або блефароспазм), дефіциті мікроелементів і вітаміну В, затяжному стресі, алергії.

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Даний тривожний стан організму може бути наслідком використання деяких ліків, наприклад, антигістамінних препаратів.

Для лікування цієї недуги необхідно відвідати офтальмолога. Якщо ж тиік викликає змикання повік або в процес залучаються інші частини обличчя, то варто негайно звернутися до невролога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, невролог розповів, що високі підбори для жінок викликає перенавантаження для хребта.

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Теги
здоров'я медицина хвороба
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