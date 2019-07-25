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/ Неврологія

Названа небезпека прийому снодійних для літніх людей

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Часте використання снодійних може збільшити ризик виникнення деменції в майбутньому.

Дослідники з Університету Каліфорнії (США) виявили зв'язок між прийомом лікарських препаратів для сну і ризиком розвитку когнітивних порушень, повідомляє Medscape Medical News.

Вчені показали, що у людей похилого віку, які повідомили про прийом ліків для сну, ймовірності розвитку деменції протягом 15 років була на 43% вище в порівнянні з їхніми однолітками, які ніколи або рідко "допомагали" собі заснути.

Снодійні таблетки є одним з найбільш часто призначуваних препаратів в США серед літніх людей. За оцінками, кожен 5 регулярно приймає снодійне.

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Прийом снодійних збільшує ризик деменції

Прийом снодійних збільшує ризик деменції

znaj.ua

"Не дивлячись на те, що ми не знаємо точного механізму, що лежить в основі цього зв'язку, ми сподіваємося, що це дослідження підвищить обережність серед лікарів при призначенні ліків для сну людям з високим ризиком розвитку деменції", – говорять автори.

Як писав MedOboz, вчені з США встановили, що у жінок рівень захворюваності хворобою Альцгеймера вище, ніж у чоловіків.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
пам'ять ліки
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