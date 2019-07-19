"Мозок тут ні до чого": генетики назвали причину Паркінсона

Дослідження встановили, що причина розвитку хвороби Паркінсона знаходиться не в мозку, а в кишечнику.

Групі вчених з медичної школи університету Джонса Хопкінса (США) вдалося відстежити шлях токсичного білка до мозку з моменту його утворення в кишечнику. Результати роботи опубліковані в журналі Neuron.

Фахівці змогли відтворити процеси в організмі, які характерні для цього захворювання. Вони показали, що збудник Паркінсона – альфа-синуклеїн – потрапляє в мозок через блукаючий нерв. Це підтверджує теорію німецького вченого Хайко Браака, згідно з якою білок потрапляє в мозок з травного тракту, де поширюється і руйнує нейрони.

Шлях потрапляння токсичного білка в мозок показаний на мишах parkinsonsnewstoday.com

В ході 10-місячного експерименту з'ясувалося, що введення синтетичних, патологічно сформованих фібрил альфа-синуклеїну в м'язи кишечника мишей призводило до появи перших симптомів.

Вже через один місяць протеїн "добирався" до мозку, а ще через два – проникав не тільки в ту частину мозку, яку вражає хвороба, але і в інші області, такі як мигдалина, гіпоталамус і префронтальна кора.

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Причина хвороби Паркінсона знаходиться в кишечнику pixabay.com

Як писав MedOboz, вчені виявили ранні ознаки хвороби Паркінсона, які проявляються ще за 15-20 років до появи перших симптомів захворювання.

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