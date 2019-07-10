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/ Неврологія

"Серйозне захворювання!" Лікар попередив Меркель через новий напад

4.3т Читати матеріал російською

Напад тремтіння, якого втретє за місяць зазнала канцлер Німеччини Ангела Меркель, може бути передвісником серйозного захворювання.

"Це може бути передвісником якогось серйознішого дисбалансу, бо це схоже на малі напади", – сказав MedOboz лікар-невропатолог Віктор Мацишин.

Коментуючи напади тремтіння Меркель, зафіксовані на відео (щоб подивитися відео, скрольте до кінця публікації), він зауважив: "Звісно, це збій у роботі нервової системи. Питання лише в тому, чи це органічні зміни, чи функціональні".

Ангела Меркель, Антті Рінне

Ангела Меркель, Антті Рінне

Лікар пояснив: "Функціональні збої часто пов'язані з підвищеним рівнем втоми, зі стресом і тому подібним, а органічні – це коли є зміни у самій морфологічній структурі".

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За його словами, так "може проявлятися інтоксикація, дегідратація, тобто зневоднення, яке може призвести до набряку мозку – за рахунок цього виникають такі стани". "Коли в організмі не вистачає рідини, це може призводити до накопичення ендотоксинів. Ендотоксини можуть мати нейротропну активність, тобто більше впливати на нервову систему і за рахунок цього провокувати підвищену судомну збудливість", – пояснив медик.

Він наголосив: пані Меркель необхідно пройти серйозне обстеження, щоб "з'ясувати причини" і зрозуміти: "чи потрібні серйозні заходи, чи буде достатньо нормалізації режиму харчування, режиму відпочинку, фізичної активності".

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 10 липня, Ангела Меркель втретє за місяць зазнала на публіці нападу тремтіння. Це трапилося під час зустрічі із прем'єрміністром Фінляндії.

18 червня їй стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Лікар припустила, що судоми, які Меркель зазнала під час зустрічі із Зеленським, могли бути викликані цілою низкою причин: від діабету до зневоднення.

Другий напад у неї трапився на зустрічі із президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром 27 червня.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Віктор Мацишин Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Тег
здоров'я
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