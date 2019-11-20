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/ Неврологія

Люди, інсульт може вбити! Звертайтеся тільки до лікарів

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- А там же було написано, що це допомагає (здивовано)!

- На заборах і не таке пишуть.

Так, ви все правильно зрозуміли, сьогодні будемо говорити про сміття, правда, про інформаційне. В інтернеті можна знайти все, чого серденько забажає. Там є корисна інформація, важлива, розважальна, а ще є вбивча. Так, убивча, її можна порівняти, наприклад, з розлитою нафтою в океані або похованнями радіоактивних відходів! Вона токсична і висмоктана з пальця якимось дебілом, але подана просто, легко і доступно. Саме ця подача у вигляді простого рішення наболілої або лякаючою проблеми і є наживкою для звичайної людини. Така інформація отруює мозок і може заподіяти людині шкоди, аж до смерті! Багато хто бачив фотографії бідних тварин і птахів, які потрапили в нафтову пляму. Також виглядають і люди, що потрапили в лапи моральних виродків, які множаться текстиків про те, як вилікувати рак, повернути потенцію, нормалізувати тиск і т. д.

Черговий висер стосується першої допомоги при інсульті. Китайський, бл*дь, професор пропонує проколювати пальці на руках, а якщо не відпускає, то і мочку вуха. Господи, професоре, голову собі проколи!

Не читайте подібний шлак, де немає ні реального автора, ні посилань на наукові публікації. І тим більше не намагайтеся втілювати ці поради в життя. Уявіть, що з вашою близькою людиною може трапитися інсульт, а їй замість надання першої медичної допомоги, починають проколювати пальці і мочки вух. В цей час мозок буде страждати від смертельно небезпечного порушення кровообігу і перші дорогоцінні хвилини будуть спливати. Результат передбачуваний: людину з проколотими пальцями без кваліфікованої допомога очікує параліч або смерть, і для багатьох велике питання, що з цього краще.

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Кваліфікована допомога згідно медичних протоколів – це справа медиків, але кожен з нас повинен вміти розпізнати перші ознаки інсульту і при їх виявленні діяти – викликати швидку допомогу!

Запам'ятайте перші симптоми інсульту:

  • мова – раптове порушення мови або людина не може відповісти на питання;

  • очі – раптова втрата зору або чіткості;

  • запаморочення – втрата рівноваги;

  • обличчя – поява асиметрії на обличчі при розмові;

  • кінцівки – раптова слабкість або оніміння.

Читаючи інтернет в пошуках медичної інформації, не забувайте прискіпливо фільтрувати написане і будьте готові до того, що можете наштовхнутися на купу гною. Запам'ятайте одну істину: якби рак лікувався витяжкою коров'ячого кізяка, його б давним давно вилікували. Не ведіться на прості "рішення" серйозних проблем.

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
шахраї
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