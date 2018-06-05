"Лікуватися не потрібно": у Супрун розвінчали чутки про поширене захворювання

Людей з підозрою на інсульт потрібно терміново госпіталізувати, і ні в якому разі не чекати, поки симптоми пройдуть самі.

Якщо у людини раптово змінилася мова, перекосило обличчя або почали відмовляти руки і ноги на одній половині тіла, варто негайно зателефонувати в "103", написала на своїй сторінці в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

У швидкій допомозі потрібно наполягати на тому, щоб хворого привезли обстежитися в клініку, де є комп'ютерна томографія або МРТ.

Також Супрун і лікар-невролог Юрій Фомін спростували найпоширеніші міфи про інсульт.

Міф 1. "При інсульті потрібен спокій, а людину не можна перевозити з дому до лікарні або з клініки в клініку".

Дуже рідко відбуваються ситуації, коли перевезення в авто швидкої допомоги може погіршити стан хворого з інсультом. Це може бути при комі, кровотечі, тиску нижче 80 мм ртутного стовпчика.

Зазвичай пацієнта потрібно терміново помістити в лікарню, а якщо в ній немає потрібних ресурсів (томографа, фахівців, сучасної лабораторії), то його потрібно перевезти до іншої клініки.

Міф 2. "Якщо минули симптоми інсульту, то далі лікуватися не потрібно".

Всім, хто пережив цю хворобу, потрібні консультації неврологів і обстеження, яке з'ясує її причину і призначить профілактику. Тільки таким чином можна зменшити на 50-80% ризик повторного інсульту.

Міф 3. "Під час лікування потрібно ставити багато крапельниць".

У більшості випадків це має сенс в перші 1-2 дні від початку захворювання. А ось більшість ліків для крапельниць (для "захисту", для "відновлення мозку", нейропротектори, "препарати для судин", антиоксиданти) не мають науково доведеної безпечності і ефективності та не використовуються для лікування інсульту.

Міф 4. "Лікування цього захворювання складається з гострого періоду, коли хворому не можна сідати і ставати на ноги, і подальшої реабілітації - через пару тижнів або навіть місяців".

Насправді при гострому інсульті реабілітація повинна початися через 2-3 дня після надходження в медустанову. Чим пізніше вона почнеться, тим меншою буде її користь.

Міф 5. "Час лікує. Порушення після інсульту поступово зникнуть самі по собі".

Мозок здатний самовідновлюватися і зменшувати порушення тільки перших 2-3 тижні, і то не в кожного пацієнта. Щоб відновити порушені функції, потрібно пройти реабілітацію, займатися з фізтерапевтом, ерготерапевтом і логопедом.

Масаж, ванни, електростимуляція пошкоджених кінцівок, бджоли, п'явки і крапельниці з нейропротекторами не рекомендуються до використання.

Міф 6. "Інсульт виникає через стреси, і з цим нічого не можна зробити".

Серед факторів ризику цього захворювання: похилий вік, поганий спосіб життя, медичні проблеми, куріння, зловживання алкоголем, мала фізактівность і ожиріння.

Також в зоні ризику люди з підвищеним кров'яним тиском, цукровим діабетом, високим холестерином і миготливою аритмією.

Медицина може визначити фактори ризику і розрахувати ймовірність інсульту на найближчі 5-10 років. З такими знаннями можна дати пораду пацієнтам і зменшити ризик хвороби на 50-80%.

Міф 7. "Щоб уникнути інсульту, потрібно 1-2 рази на рік лягати в лікарню "прокапатися" або почистити судини".

"Прокапування" не має ніяких науково підтверджених плюсів у профілактиці інсульту та його не рекомендують у багатьох розвинених країнах.

Як писав OBOZREVATEL, заступник Супрун обурив своєю заявою про хворих на рак.