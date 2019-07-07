Кожен третій – в зоні ризику: лікар розповів, як захиститися від інсульту

За сучасними епідеміологічними оцінками, інсульт ризикує перенести кожен третій мешканець України у віці від 25 років і старше.

Таку статистику оприлюднив в ефірі ObozTV лікар-невролог і заслужений лікар України, кандидат медичних наук Юрій Фломін.

"Тобто кожен третій з нас, дорослих людей, протягом свого життя зіткнеться з такою проблемою, як інсульт. І може померти або залишитися інвалідом", – попередив Фломін.

За його словами, зараз медики можуть досить точно визначити ймовірність інсульту у конкретної людини протягом найближчих 10 років.

"І якщо ця ймовірність висока – наприклад, більше 10% – то потрібно зробити все, щоб її зменшити", – зазначив лікар.

Він розповів, що профілактика полягає в зміні способу життя та лікуванні низки медичних захворювань.

Зокрема, збільшують ризик інсульту такі шкідливі звички:

малорухливий спосіб життя – якщо людина займається фізичною активністю менше 3 годин на тиждень;

куріння;

надмірна вага;

нездорове харчування.

Серед основних захворювань, які вимагають уваги фахівців, Фломін назвав такі:

підвищений тиск (головний фактор ризику інсульту – тиск вище 140/90);

високий рівень холестерину;

цукровий діабет;

хвороби серця, такі як миготлива аритмія.

Якщо хтось із читачів OBOZREVATEL або глядачів ObozTV помітив у себе навіть лише одну з цих проблем, невролог настійно порадив "зробити все можливе і неможливе, щоб протягом тижня звернутися до відповідного фахівця і обговорити з ним ризики інсульту".

Люди з тиском вище 140/90 - в групі ризику з інсульта Verywell Health

Як раніше писав MedOboz, в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила про створення сучасних інсультних центрів для лікування інсультів за європейськими стандартами. Згідно з програмою медичних гарантій на 2020 рік, це буде одним з пріоритетних напрямків.

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