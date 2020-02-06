Коли ще можна допомогти: лікар назвав перші ознаки інсульту

Інсульт, який ще називають мозковим ударом – це порушення мозкового кровообігу, що виникає при розриві, закупорці або спазмі судин. В результаті таких станів уражена частина головного мозку може залишатися життєздатною дуже недовго, тому такий стан вимагає швидкої реакції.

"Супутниками інсульту є різкі головні болі без видимих причин, помутніння свідомості, тимчасова втрата здатності говорити, сильне запаморочення або порушення координації і рівноваги, – розповіла MedOboz сімейна лікарка Наталія Деменко. – Небезпека полягає в тому, що ці симптоми можуть бути нетривалими, і просто бути списаними на типове нездужання, як, наприклад, при перевтомі або стресі, хоча насправді тут рахунок вже йде на лічені години або навіть хвилини".

При інсульті посмішка буде кривою, а мова - сплутаною АиФ

Щоб зрозуміти, що ваше життя в небезпеці, пройдіть простий тест.

Посміхніться. У разі інсульту нормально зробити це не вийде – посмішка буде "кривою". У зв'язку з тим, що в такому стані частина обличчя стає неконтрольованою, куточок губ буде опущений вниз.

Покажіть язик. Через те, що частина головного мозку при крововиливі або проходженні тромбу залишається без живлення, деякі функції організму починають давати збої. Зокрема, язик почне "коробити" і відводити на одну сторону.

Поговоріть. Мова людини на початковій стадії інсульту стає "п'яною" - невиразною і утрудненою.

Підніміть руки. При інсульті симетрично підняти руки не вийде – з ураженої сторони рука буде розташовуватися нижче, навіть якщо докласти зусиль, щоб її підняти.

Якщо все або частина з вищезгаданого підтвердилося, негайно викликайте швидку. "Пам'ятайте, що у медиків є не більше двох годин (часто – набагато менше), щоб встигнути врятувати пацієнта з інсультом. Тому відтягування часу загрожує інвалідністю або смертю", – нагадала лікар.

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