Однажды, одна из моих пациенток поделилась своими наблюдениями за детьми в летний период. Лето всегда было любимым периодом для нее и семьи, но при двух детях-дошкольниках вспышки раздражения, казалось, были чем-то неизбежным. В какие-то моменты она отмечала, что число ежедневных вспышек менялось совершенно синхронно с показаниями термометра на улице. В конце концов она обнаружила – если брала своих детей поплавать раз в день, покой в семействе восстанавливался поразительным образом. Она "проскочила" всё лето без единого инцидента. Плавание – это одно из занятий, которое очень эффективно для успокоения Питта-доши. Питта ассоциируется с теплом, и его воздействие особенно ощущается во время жаркого сезона Питты с июня по октябрь. Принадлежите ли вы к людям типа Питты или нет, в течение этого времени вам нужно обращать внимание на избыточное тепло.

Что такое Питта-доша?

Это – один из трёх основополагающих факторов, управляющих всеми функциями ума и тела. Он контролирует метаболизм, в частности пищеварение, и отвечает за все процессы трансформации в теле.

Когда прокатываются первые волны летнего зноя, большинство из нас начинают испытывать воздействие избыточной Питты. Если ваша "вторая половинка" кажется вспыльчивей обычного, либо если вы чувствуете себя возбудимыми или легко раздражаетесь, это признак обострения Питта-доши. Возможно, верится с трудом, что обычная вещь типа жаркой погоды может так сильно влиять на наше настроение. Но на самом деле воздействие жаркой погоды проявляется даже в государственной статистике преступности. Среди признаков избыточной Питты – изжога, перегрев тела и потливость, высыпания на коже, угри, избыточная кислотность желудка, пептические язвы, ранняя седина, раздражительность и гнев. Как видите, это очень разные симптомы, но все они связаны с одним и тем же фактором – Питтой. Красота и простота Аюрведы – в том, что, занимаясь этим общим источником дисбаланса, мы можем обратить внимание или предотвратить целый ряд расстройств одним ударом. Знание простых вещей для успокоения Питты поможет вам больше насладиться летом. А также это обеспечит, что летний зной не вызовет едва уловимых дисбалансов, которые позднее могут проявиться в виде расстройств. Существует 3 мощных подхода для балансирования Питты: диета, режим дня и применение трав. Последуйте некоторым из этих простых советов для здоровья, и вы будете на верном пути к наслаждению чудесным, прохладным летом.

Обостряющий Питту образ жизни, который "вертится" вокруг перегрузки, частой спешки и ориентированной на крайние сроки активности, а также долгие поездки в город на работу – всё это становится вдвойне стрессовым в летний зной. Уравновешивайте работу и досуг – планируйте свой отпуск на лето, наслаждайтесь весёлым времяпрепровождением в выходные дни и оставляйте для себя время радоваться жизни. На работе давайте себе достаточно времени на соблюдение крайних сроков и научитесь говорить "нет", если чувствуете, что ваш рабочий график становится "растянутым". Для поддержания равновесия в окружающей вас среде применяйте охлаждающие ароматические масла. По возможности спите с открытыми окнами.

Летом разные занятия на открытом воздухе – в удовольствие. Но при этом важно защищаться от солнца. Старайтесь не находиться на солнце в самую жаркую пору дня. Если вы должны выйти на улицу, защититесь не только хорошим солнцезащитным кремом, но и съешьте перед уходом какой-нибудь сладкий сочный фрукт, чтобы сохранять прохладу в теле изнутри. Не забывайте пить побольше воды, а также носить широкополую шляпу и солнцезащитные очки.