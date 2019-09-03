Помните булгаковского Понтия Пилата – всё хорошо было у человека, за исключением небольшой мелочи, но которая просто не давала жить и смотреть на мир без боли... Та самая гемикрания, или мигрень.

Приступы её внезапны и мучительны, пульсирующая боль охватывает обычно одну половину головы и длится от 2 до 72 (помогите, о боги!) часов. Кто-то узнал себя?

Действительно, сегодня с мигренью знакома большая половина человечества. Классики описывали её ещё с прадавних времён. С ней пытались бороться ведущие медики Древнего мира – Гиппократ, Цельс, Авиценна – всяк по-своему, разумеется.

Сегодняшняя медицина неплохо изучила данное заболевание, но панацеи от него так и нет. Многих преследуют не только мучительные спазмы, но также тошнота, рвота, непереносимость громких звуков и яркого света.

Среди причин мигрени есть как чистая физиология:

гормональные нарушения;

диетические эксперименты (голодание, гипогликемия);

травматические (родовая травма, послеоперационное состояние, падение на копчик и пр.);

так и психосоматика:

стресс;

нарушение сна;

чрезмерная возбудимость;

беспокойство.

К кому бежать за помощью – то ли к терапевту, то ли к психиатру – непонятно. Вы не прогадаете, если обратитесь к остеопату – конечно, не Иешуа, но облегчить страдания может.

Специалисты, обладающие высокой чувствительностью к внутренним вибрациям организма, с большой долей вероятности устанавливают первопричину недуга. После остеопатического вмешательства активизируются обменные процессы, циркуляция жидкостей в организме, в том числе и в голове.

Иллюстрация

Помимо этого:

происходит освобождение крестца и копчика;

нормализуется дыхание за счёт уравновешивания диафрагм;

возобновляется нормальное движение внутренних органов;

оптимизируется работа краниосакральной системы.

Вы получите долгожданное облегчение, а при поддержании здорового образа жизни в дальнейшем приступы мигрени можно минимизировать или вовсе свести на нет.

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