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/Неврологія

Хворобу Паркінсона навчилися діагностувати за 30 секунд

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У пристрої використовуються вбудовані датчики, які реєструють силу, необхідну для згинання пальця. Ґаджет забезпечує об'єктивне вимірювання жорсткості м'язів – першого симптому хвороби Паркінсона.

Новий пристрій може розрізняти пацієнтів з хворобою Паркінсона і здорових людей, для цього буде потрібно кілька разів зігнути палець руки, повідомляє dailymail.

Пристрій (The Bionics Institute Rigidity Device – BiRD) було створено командою з Австралійського Інституту біоніки. Передбачається, що спочатку пристрій буде використовуватися лікарями. Потім пацієнти зможуть користуватися ним вдома, аби контролювати своє здоров'я.

Винахід дозволяє виявити захворювання на ранніх етапах і допоможе лікарю у виборі оптимального лікування.

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