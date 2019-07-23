Свіжий консенсус експертів Глобальної ради зі здоров‘я мозку про харчові добавки з вітамінами, мінералами, омега-3 жирними кислотами, травами (гінкго, тощо) та всім іншим в статусі "біодобавки":
в їхню користь вірять 81% американців у віці 50+ і кожен четвертий їх приймає;
за даними наукового аналізу досліджень з ефективності, ЖОДНА ДОБАВКА НЕ ВПЛИВАЄ на збереження або покращення пам‘яті, попередження деменції та інші складові "здоров‘я мозку" після 50 років, тобто, НІ НА ЩО;
вітаміни і мінерали в надлишкових дозах можуть шкодити здоров’ю, а окремі інгридієнти, включно з рослинними, взаємодіють з ліками і впливають на їхню дію. Це стосується, зокрема, антикоагулянтів і хіміотерапії;
урядові організації США НЕ уповноважені контролювати якість інгредієнтів добавок, їхні дози, співпадіння зазначених на упаковці і реальних доз, а також безпечність. Тобто, навіть в США належний КОНТРОЛЬ ВІДСУТНІЙ;
єдиний шлях – це здорове збалансоване харчування, зокрема, середземноморська і DASH дієти з обмеженням жиру, червоного м’яса і солі, збагачені свіжими овочами і фруктами і жирною морською рибою. ЖОДНІ харчові добавки його НЕ замінюють;
при значному погіршенні пам‘яті варто звернутися до лікаря, який може призначити оцінку рівней вітаміну В12 і фолієвої кислоти в крові.
Ілюстрація
Отже, замість "біодобавок" купуйте рибу, овочі і фрукти, напружуйте і розважайте мозок! Тоді він точно довше прослужить.
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