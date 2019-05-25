Ймовірна дочка президента Росії Катерина Тихонова стала кандидатом фізико-математичних наук, захистивши дисертацію про нудоту.

Про це повідомляє "Настоящее время".

У дослідженні йдеться про те, як запобігти заколисування шляхом обману вестибулярного апарату людини. Насправді методологія GVS (гальванічної вестибулярної стимуляції) не є відкриттям, однак Тихонова розробила специфічний алгоритм, який визначає, як саме потрібно подавати розряди струму на прикріплені до голови людини електроди.

Як зазначає джерело, після заключного слова здобувача хтось із залу вигукнув, що ця "талановита робота випереджає науку на 100 років".

Раніше повідомлялося, що ВМС Росії оснащує свої морські кораблі небезпечною зброєю, здатною викликати у потенційного супротивника галюцинації і нудоту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!