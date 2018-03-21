Чудо в Австралії: чоловік воскрес після відключення від апаратів

Чудеса з тяжкохворими трапляються, але, на жаль, досить рідко. Однак кожен такий випадок вселяє надію на краще.

Так, 35-річний австралієць Б'ю Шортіс, який пролежав в комі під апаратами штучного життєзабезпечення 26 днів, вижив, коли його рідні втратили будь-яку надію, передає 9news.

Як відомо, батько трьох дітей повернувся до життя після того, як сім'я дала згоду на відключення його від "апарату життя". І це через два дні після того, як його життєдіяльність надали волі долі.

Рідні втратили всі надії і готувалися до похорону 9news

Медики відзначають, що прийшовши до тями, Шортіс не розумів, де він, і намагався втекти додому, тому його довелося прив'язувати до ліжка.

Воскреслий австралієць з сином 9news

Повідомляється, що чоловік впав у кому через важку травму, отриману в листопаді під час жорстокої бійки. Так, у нього був розбитий череп, пошкоджений головний мозок, а також були численні переломи хребта.

Містер Шортіс з улюбленими жінками - мамою і дружиною 9news

Лікарі відзначають, що після цього раптового воскресіння чоловікові знадобиться ще багато часу на реабілітацію. Однак з його життєлюбністю і силою духу він напевно повернеться до нормального життя.

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