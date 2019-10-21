Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Неврологія

У США знайшовся чоловік зі зловісною хворобою Джокера: відео

672 Читати матеріал російською

У США Скотт Лотан страждає неврологічним захворюванням, через яке у нього трапляються неконтрольовані напади сміху.

Як пише Ladbible, у 47-річного чоловіка діагностували розсіяний склероз, при якому у нього розвинувся псевдобульбарний синдром. У результаті чого він мимоволі сміється.

Відзначається, що недавно вийшов знаковий фільм "Джокер", де головний герой Артур Флек страждає такою ж недугою. Лотан зазначив, що тепер людям стало простіше розуміти його хворобу, яка спричиняє йому масу незручностей. Його виганяють з ресторанів офіціанти, намагаються побити незнайомці, які вважають, що сміються з них.

Новини
Серцевий напад: знайшовся дивний симптом недуги

"Це важко для розуміння. Люди просто дивляться на тебе, і ти намагаєшся їм все пояснити. Але вони лише думають, що ти наркоман або божевільний", – поділився Лотан.

Він також розповів, як у 2003 році в ДТП втратив наречену і матір. Однак замість шоку і сліз він лише істерично сміявся над тілом коханої, коли його допитували офіцери поліції.

Скотт Лотан

Скотт Лотан

Ladbible

"Ми поверталися з вечірки з нагоди наших заручин, і на нас налетів п'яний водій. Моя наречена померла на місці, а мама померла три дні потому. І я пам'ятаю, як сміявся на місці аварії, коли мене допитували поліцейські", – розповів чоловік.

При цьому Лотан додав, що не розгубив сили духу і продовжив далі жити. Він одружився і став батьком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кардіологи з Німецького фонду серця розповіли про попереджувальні сигнали можливого серцевого нападу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
США
Теги
хвороба здоров'я медицина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини