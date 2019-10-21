У США знайшовся чоловік зі зловісною хворобою Джокера: відео

У США Скотт Лотан страждає неврологічним захворюванням, через яке у нього трапляються неконтрольовані напади сміху.

Як пише Ladbible, у 47-річного чоловіка діагностували розсіяний склероз, при якому у нього розвинувся псевдобульбарний синдром. У результаті чого він мимоволі сміється.

Відзначається, що недавно вийшов знаковий фільм "Джокер", де головний герой Артур Флек страждає такою ж недугою. Лотан зазначив, що тепер людям стало простіше розуміти його хворобу, яка спричиняє йому масу незручностей. Його виганяють з ресторанів офіціанти, намагаються побити незнайомці, які вважають, що сміються з них.

"Це важко для розуміння. Люди просто дивляться на тебе, і ти намагаєшся їм все пояснити. Але вони лише думають, що ти наркоман або божевільний", – поділився Лотан.

Він також розповів, як у 2003 році в ДТП втратив наречену і матір. Однак замість шоку і сліз він лише істерично сміявся над тілом коханої, коли його допитували офіцери поліції.

Скотт Лотан Ladbible

"Ми поверталися з вечірки з нагоди наших заручин, і на нас налетів п'яний водій. Моя наречена померла на місці, а мама померла три дні потому. І я пам'ятаю, як сміявся на місці аварії, коли мене допитували поліцейські", – розповів чоловік.

При цьому Лотан додав, що не розгубив сили духу і продовжив далі жити. Він одружився і став батьком.

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