Бракує лише однієї бактерії: вчені встановили зв'язок між мікрофлорою і появою аутизму

Вчені встановили зв'язок між виникненням аутизму і особливостями мікрофлори кишечника. Вони з'ясували, що у дітей з цим діагнозом не вистачало бактерій Превотелла.

Ці мікроорганізми виживають завдяки ферментації вуглеводів, які не засвоюються в харчовому волокні. Провотелла часто зустрічається в Африці і вкрай рідко в Західній Європі і США, пише The Economist.

Це відкриття наштовхнуло доктора Краймалніка-Брауна і доктора Адамса з Університету Арізони на думку, що відновлення відсутніх бактерій може полегшити симптоми аутизму.

У 2017 році вони провели тест так званої мікробіотичної передачі на 18 дітях з аутизмом. У 15 з них це захворювання було у важкій формі.

Аутизм medportal.ru

Через 10 тижнів "підсадки" бактерій в організми дітей вміст Превотелли збільшився у 712 разів, а інших необхідних біфідобактерій – в чотири. Вони до цих пір зберігаються в достатній кількості. З 18 дітей після терапії діагноз аутизму зберігся лише у восьми.

Довгі роки причини виникнення аутизму залишалися невідомими. Медики і вчені намагалися встановити зв'язок з щепленнями, однак цю теорію спростували.

Аутизм – розлад розвитку нервової системи, що характеризується проблемами з соціалізацією і комунікацією. Наявність цього захворювання не завжди супроводжується затримками розвитку інтелекту.

Як писав OBOZREVATEL, до аутизму у хлопчиків може призвести надмірна кількість статевих гормонів в організмі матері під час вагітності та їх проникнення в організм дитини.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!