5 супер-продуктів, які врятують від головного болю

Головний біль може виникає раптово і без попередження. І частіше тоді, коли абсолютно немає можливості поставити життя на паузу і просто переспати неприємні відчуття.

Таблетки "від голови" може приймати не кожен, але і це не вирок.

MEDOBOZ підготував для вас список продуктів, які допоможуть позбутися головного болю не гірше ліків.

Банани

Це один з найбагатших джерел магнію. І справа в тому, що люди, які страждають від головних болів, часто мають низький рівень магнію в організмі. Дослідження ж показують, що якщо його заповнити, болю вщухнуть.

Тому з'їжте пару бананів і побачите, наскільки легше вам стане.

Мятний чай

Приготуйте собі м'ятний чай (теплий і без цукру). Справа в тому, що речовини, що містяться в цьому напої, заспокоюють нервову систему і нормалізують кровообіг, що допомагає вгамувати розбушувалася біль.

Крім цього, спробуйте розтерти скроні маслом м'яти - це подвоїть ефект за рахунок зниження чутливості скроневої області.

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Зелений чай

Якщо не любите м'яту, пийте зелений чай. Він є антиоксидантом, допомагає швидко впоратися з окисними процесами в організмі. А вони, як відомо, пошкоджують всі компоненти клітин організму, приводячи, в тому числі, до головних болів.

Курага або абрикос

Справитися з головним болем допоможе і жменю кураги (або десяток абрикос). Ці ласощі багаті вітаміном В, нестача якого (часто виникає при високих розумових навантаженнях або при стресах) призводить до появи головного болю. І потрапляючи в організм разом з ласощами, вітамін В покращує роботу клітин мозку, кровообіг, імунну функцію і серцево-судинну систему.

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Апельсини

Будь-які цитрусові є найбагатшим джерелом вітаміну С. Він, крім своїх чарівних функцій для імунітету, позитивно впливає на кровообіг і знімає судинний тонус, завдяки чому успішно допомагає боротися з головним болем.

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