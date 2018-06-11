15 міфів про інсульт

Інсульт відноситься до однієї з найбільш поширених хвороб сучасності, яка не щадить ні дітей, ні дорослих.

І в зв'язку з такою "популярністю", навколо інсульту витає безліч міфів, які суттєво спотворюють як саме поняття хвороби, так і питання лікування і реабілітації.

Новини Виявлено надійний спосіб уникнути інсульту

Міф. При інсульті потрібен спокій, хворого не можна перевозити з дому до лікарні або з однієї лікарні в іншу.

Насправді все хворі з інсультом якомога швидше повинні бути доставлені в лікарню, де можуть отримати необхідну допомогу. Ситуації, коли перевезення в умовах "швидкої" може погіршити стан здоров'я пацієнта, трапляються дуже рідко (тиск нижче 80 мм рт.ст., кровотеча, кома і ШВЛ). Якщо пацієнт знаходиться в маленькій або погано оснащеної лікарні, слід порівняти ризики транспортування і ризики лікування в лікарні, де немає належних ресурсів (фахівці, томограф, лабораторія і т.д.).

Міф. Діагноз інсульту досвідчений лікар може встановити на підставі огляду, а крововилив в мозок можна виключити, зробивши хворому пункцію.

Щоб бути впевненим, що у пацієнта інсульт, і виключити інші захворювання мозку (наприклад, пухлина або наслідки травми), в кожному випадку необхідно зробити КТ або МРТ голови. Навіть дуже досвідчений лікар без томографії не зможе розрізнити тип інсульту (ішемія або крововилив), а від типу багато в чому залежить лікування.

Міф. Всім пацієнтам з крововиливом в мозок необхідна операція (видалення гематоми).

Найкращі результати дає лікування в добре оснащеному відділенні інтенсивної терапії (реанімації). Невелику частку пацієнтів, яким все ж необхідна операція, можна визначити на підставі томографії (КТ або МРТ).

Міф. Якщо прояви інсульту швидко пройшли, подальше лікування не потрібно.

Всім хворим, які пережили інсульт, необхідні термінова консультація лікаря-невролога, що спеціалізується на інсульті, і обстеження, яке дозволить зрозуміти причину того, що сталося, і призначити необхідну профілактику. Тільки таким чином можна зменшити ризик повторного інсульту на 50-80%.

Міф. При лікуванні необхідні крапельниці.

У більшості випадків інсульту крапельниці мають сенс лише протягом 1-2 діб від початку захворювання.

Міф. Чим більше крапельниць, то краще лікування.

Більшість ліків, які при інсульті широко використовуються в Україні та вводяться за допомогою крапельниць (ліки для "захисту", "лікування" або "відновлення" мозку, так звані нейропротектори, "судинні препарати", антиоксиданти, антигіпоксантів т.п.) не мають науково доведеною безпеки і ефективності і не використовуються для лікування інсульту в розвинених країнах. Вітчизняні протоколи з лікування інсульту, затверджені МОЗ України, також не рекомендують використовувати ці ліки.

Міф. Лікування інсульту складається з гострого періоду, коли хворий не повинен сідати або вставати на ноги і повинен прокапали, і подальшої реабілітації, яка починається через кілька тижнів або місяців.

Реабілітація при гострому інсульті повинна початися з 2-3 дня після надходження в лікарню. Пізніше почнеться реабілітація, тим менше буде від неї користі.

Міф. Час лікує. Порушення, викликані інсультом (слабкість руки або ноги, порушення мови, двоїння і т.д.), поступово зникнуть самі по собі.

Мозок людини має певну здатність самостійно відновлювати свою роботу, що призводить до зменшення порушень, але відбувається це тільки протягом перших 2-3 тижнів, не у кожного хворого (в основному при невеликих ураженнях) і зазвичай не повністю. Щоб досягти максимального відновлення порушених функцій, повернутися до незалежності від сторонньої допомоги і повноцінного життя, абсолютна більшість пацієнтів зі стійкими постінсультнимі порушеннями (не можуть ходити, самостійно одягнутися або вмитися, користуватися туалетом і т.д.) потребує реабілітації. Реабілітація складається не з уколів або крапельниць, а з занять з фізичним терапевтом, ерготерапевт і логопедом, метою яких є відновлення порушених функцій і зменшення потреби в сторонньої допомоги.

До речі, такі методи, як масаж, ванни, електростимуляція уражених кінцівок, бджоли, п'явки, будь-які крапельниці з нейропротекторами, клітинна терапія не мають науково доведеної ефективності та не рекомендовані для використання. Шукайте правильних фахівців, і вони вам допоможуть поставити хворого на ноги.

Міф. Інсульт виникає внаслідок стресів, і ми нічого не можемо зробити, щоб його уникнути.

Сьогодні фахівці добре знають фактори ризику інсультів. Вони включають похилий вік, поганий спосіб життя і медичні проблеми. До факторів способу життя, що підвищують ризик інсульту, відносяться куріння, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність (менше 150 хв на тиждень) і ожиріння. До числа медичних проблем відносяться підвищений кров'яний тиск (більше ніж 140/90 мм рт.ст. - головна загроза, навіть якщо пацієнт добре себе почуває), цукровий діабет, миготлива аритмія (підвищує ризик інсульту в 5 разів!) І високий холестерин. Ми можемо визначити фактори ризику інсульту, і розрахувати його ймовірність протягом найближчих 5 або 10 років. Знаючи це, можна дати пацієнту поради, як зменшити ризик на 50-80%.

Міф: Щоб запобігти інсульту або "пролікуватися" після інсульту, необхідно 1-2 рази на рік лягати в лікарню прокапали або почистити судини

В "прокапування" немає ніяких науково доведених переваг в профілактиці інсульту і не рекомендується для використання в розвинених країнах. За рекомендацією лягти "прокапали" може стояти що завгодно, але не науково-обгрунтована сучасна профілактика або лікування інсульту.

Міф: Людина після інсульту часто засмучена або плаче, тому що нема чому радіти.

Насправді, у 30-40% людей, які пережили інсульт, розвивається постінсультних депресія. Депресія може бути причиною поганого самопочуття, безсоння, болі, погіршення пам'яті та уваги, небажання займатися реабілітацією і навіть нового інсульту. Якщо розпізнати депресію, призначити відповідне лікування (антидепресанти) і трохи почекати (дія ліків розвивається протягом 2-3 тижнів), настрій і стан пацієнта зазвичай значно поліпшуються. Слід зазначити, що лікар, який може допомогти в такій ситуації, це зазвичай невролог або психіатр, і в разі досягнення ефекту лікування антидепресантом слід приймати не менше 6 місяців.

Міф. Після інсульту можна пити каву.

Помірне вживання кави призводить до зменшення ризику інсульту, інфаркту і смерті від судинного захворювання. Правда, у відповідних дослідженнях вивчали переважно мелену каву, а не розчинну. Ризик інсульту також зменшують зелений і чорний чай, чорний шоколад (вміст какао не менше 70%, 15-20 г в день) і горіхи (20-30 г в день), а також середземноморська дієта.

Міф. У разі підвищеного ризику інсульту (гіпертонія, хвороби серця) не можна ходити в сауну або займатися спортом.

Відвідування сауни, якщо воно не пов'язане з вживанням алкоголю або сильним зневодненням, зменшує ризик інсульту. Що стосується фізичних навантажень, ми сьогодні їх не тільки не забороняємо, але і прописуємо, як ліки. Корисними вважають аеробні (динамічні) вправи (швидка ходьба, велосипед, плавання, заняття на тренажерах на кшталт "Орбитрек"), а ось статичного навантаження (силові вправи) ми радимо уникати.

Міф. Якщо є підозра на інсульт, слід почекати, поки все пройде, або звернутися до сімейного лікаря або терапевта.

Інсульт - це невідкладний стан. Якщо у людини раптово змінилася мови, перекосило обличчя або почали погано слухатися рука або нога з одного боку, слід негайно зателефонувати 103 і наполягати на доставці в ту лікарню, де є КТ або МРТ. На сьогодні ми маємо дуже дієве лікування при ішемічному інсульті (тромболізис), але його можна використовувати тільки протягом 4,5 годин від появи перших ознак інсульту і з кожною хвилиною його ефект зменшується.

Міф: Не має значення, в якій лікарні лікуватися від інсульту, щоб лікар був уважний і досвідчений.

Насправді, дуже багато залежить від можливостей лікарні. Тут мова не про обладнання (наявність томографа, лабораторії, реанімації, нейрохірургії, кардіолога, ендокринолога, уролога, хірурга, ортопеда і т.д.), організації лікування у відділенні, де перебуває хворий, а й про уміннях команди медиків, їх навчання. Найкращі результати лікування інсульту забезпечує багатопрофільна лікарня, де є Інсультний блок (Stroke Unit). Відмінністю Інсультного блоку є не тільки лікарі, які добре знають інсульт, а й медичні сестри з відповідною підготовкою, фізичні терапевти і логопеди.

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