Небезпечніший за алкоголь: названо головний продукт, який викликає рак

Надмірне споживання червоного м'яса, яке пройшло хімічне оброблення, може привести до розвитку раку, зокрема підшлункової залози.

У цьому переконаний онколог Андрій Пилєв. Про те, яких ще продуктів варто уникати, щоб не спровокувати хворобу, він розповів "Звезде".

Так, за словами фахівця, рекомендується менше вживати дуже гарячої їжі.

Надмірне споживання червоного м’яса може призвести до розвитку раку підшлункової залози

На відміну від інших лікарів-онкологів, Пилєв вважає, що алкоголь лише опосередковано сприяє появі онкологічних захворювань.

Водночас, переконаний він, такі продукти, як шоколад і кава – можуть підвищити ризик виникнення інших патологічних станів. Щоправда, вони не призводять до розвитку раку.

"З доведених факторів – це надмірне споживання хімічно обробленого червоного м'яса, зменшення кількості клітковини в раціоні. Якщо алкоголь, то тут дуже опосередкований шлях виникнення раку, і йдеться не про спиртне загалом, – підкреслив Пилєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені назвали продукти, які допомагають боротися зі старінням і служать профілактикою онкологічних захворювань.

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