В Україну прийшов смертельний грип, є жертви: як врятуватися від хвороби

В Україну прийшов найнебезпечніший штам грипу – Канзас. А всього за останній місяць від грипу померли чотири людини. Медики кажуть, що із закінченням шкільних канікул у країні може початися епідемія. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

До нас прийшов небезпечний грип

Напередодні Нового року, 31 грудня в Житомирській області від грипу помер чоловік. А 18 грудня в Одеській області – однорічна дитина. Ще дві смерті зафіксовані в Харківській області – там померла 62-річна жінка і дитина.

В Україну вже прийшов грип

Як розповіла OBOZREVATEL завідуюча відділом респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко, в Україні вже щосили фіксують випадки захворювання на грип штаму А Вrisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2).

"Що стосується Вrisbane, то це різновид свинячого грипу. Ми з ним уже стикалися. Але він небезпечний для дітей, які ще не зустрічалися з ним. А також для груп ризику – діабетиків, алергіків, астматиків, людей з хронічними захворюваннями. А ось Kansas дуже небезпечний для людей похилого віку, вагітних, людей з ожирінням. Діти його переносять легше. Справа в тому, що цей штам небезпечний тим, що викликає вторинну пневмонію. Спочатку вірус руйнує епітелії, а потім приєднується бактеріальна пневмонія", – пояснює Мироненко.

Медики кажуть, що в Україні в цьому сезоні присутні два штами грипу

У минулому сезоні в Америці від грипу Kansas (Н3N2) померло 80 тисяч осіб. Справа в тому, що США не були готові до того, що саме ці штами будуть переважати, і людей прищеплювали від інших видів грипу.

Медики прогнозують різке зростання захворювань на грип у кінці січня – початку лютого. "Коли школярі повернуться з канікул, почнеться навчання, тоді і може початися епідемія. Досить, щоб одна людина в класі захворіла, тоді піде по спіралі", – говорить Мироненко.

Епідемія може початися, коли діти повернуться з канікул

Як захиститися від грипу

Робити щеплення від грипу вже пізно. За словами Мироненко, на утворення імунітету потрібно хоча б днів десять і в цей час важливо не захворіти. А коли навколо вже багато хворих у транспорті, в магазинах, то ризик отримати інфекцію раніше дуже великий.

Лікарі радять у аптечці мати обов'язково противірусний препарат, який можна було б вживати в перші години хвороби. Тоді впоратися з інфекцією буде набагато легше.

Щеплення робити вже пізно

Якщо ж ви пропустили вакцинацію, то варто подумати про захист від інфекцій. За порадою лікаря, вживайте вітаміни і засоби, що підвищують імунітет. У період епідемії вживайте в їжу цибулю і часник. Намагайтеся уникати людних місць, носіть захисну маску. Також для захисту лікарі радять змащувати слизові носа оксоліновою маззю. Зволожуйте повітря в приміщенні, промивайте ніс після повернення з вулиці. Якщо вдома хтось захворів на грип, то одразу починайте прийом противірусних препаратів.

І пам'ятайте, грип можна відрізнити від звичайної застуди або ГРВІ.

ГРВІ можна відрізнити від грипу

"Грип завжди починається раптово з підняття температури до 39-40 градусів. Вона може триматися 3-4 дні, а то й більше. ГРВІ починається теж швидко, але не так різко, і температура при цьому може піднятися до 38 і вище. При грипі людину сильно морозить, болить голова, є біль навколо очних яблук, ломить м'язи. При ГРВІ людина відчуває втому. При грипі нежить може з'явитися на 2-3 день вже як ускладнення. А при ГРВІ і застуді в перший же день, причому чхання для грипу нехарактерно, воно частіше супроводжує ГРВІ та застуду", – говорить сімейний лікар Ярослав Совенко.

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