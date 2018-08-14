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Небезпечний бур'ян атакував алергіків в Україні: як врятуватися

6.5тЧитати новину російською

З кожним роком чутливих до сезонних алергенів людей стає все більше. Екологи закликають власників землі, де цвітуть потенційно небезпечні бур'яни, швидше їх знищувати.

Одним із найбільших подразників є амброзія. Саме її пилок під час цвітіння викликає алергію, передають "Факти".

Медики радять триматися подалі від злісного алергену.

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Головні продукти-провокатори алергії

Після того, як прийшли з вулиці, необхідно змити пил з тіла і волосся. Також рекомендується не вживати продуктів, які можуть викликати алергію, і зміцнювати імунітет, щоб організм міг боротися із захворюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні висохло 400 тисяч гектарів лісів через нашестя шкідливих жуків короїдів.

Місце
Україна
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