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Небезпечна інфекція косить українців: рахунок пішов на тисячі

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Із 28 грудня 2018-го по 3 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 2305 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України. Так, на кір в Україні захворіли з початку року 966 дорослих і 1339 дітей. Від ускладнень нещодавно померла дитина.

Зазначається, що зупинити поширення хвороби можливо тільки за допомогою вакцинації.

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Кір в Україні

Кір в Україні

"2000"

У той же час чиновники акцентують увагу на тому, що в Україні зараз є 809 073 дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хлопчик із Бердичева віком 2,8 року помер у Житомирській обласній дитячій лікарні 1 січня у результаті ускладнень кору.

Читайте всі новини по темі "Спалах кору" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Спалах кору
Місце
Україна
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Только выжигать напалмом чумную территорию 404
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