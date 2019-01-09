Небезпечна інфекція косить українців: рахунок пішов на тисячі

Із 28 грудня 2018-го по 3 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 2305 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України. Так, на кір в Україні захворіли з початку року 966 дорослих і 1339 дітей. Від ускладнень нещодавно померла дитина.

Зазначається, що зупинити поширення хвороби можливо тільки за допомогою вакцинації.

Новини На Одещині від кору і ГРВІ померли маленькі діти

Кір в Україні "2000"

У той же час чиновники акцентують увагу на тому, що в Україні зараз є 809 073 дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хлопчик із Бердичева віком 2,8 року помер у Житомирській обласній дитячій лікарні 1 січня у результаті ускладнень кору.