Не вбивайте тарганів! Вчені назвали "супер-їжу" майбутнього

Вчені запевняють, що в майбутньому молоко тарганів з'явиться в меню багатьох ресторанів через його шалену популярність серед населення.

Як сказано в матеріалі The Independent, виділення цих комах зараз в моді серед тих, хто не вживає молочні продукти.

"Молоко тарганів - воно ж "післяпологова рідина" - зараз хвалять як останнє віяння моди для тих, хто не вживає молочні продукти. Дослідники з індійського Інституту біології стовбурових клітин і регенеративної медицини запевняють: людям може сподобатися молоко, що виділяється тарганами в кристалічній формі для годування потомства, яке вилуплюється з яєць", - сказано в статті.

За словами вчених, молоко тихоокеанського таргана-жука (Diploptera punctata) має багато цінних поживних властивостей.

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"Кристали - немов повноцінна їжа, вони містять білки, жири і цукор. Якщо поглянути на послідовність білків, в них є всі необхідні амінокислоти", - повідомив індійський вчений Сенчері Бенерджі.

Автори дослідження запевняють, що, за їхніми підрахунками, в одному кристалі тарганячого молока міститься в три з гаком рази більше енергії, ніж в еквівалентній по масі дозі коров'ячого молока.

Відзначається, що таку рідину важко роздобути: таргани в процесі "видоювання" гинуть, а на один стакан молока потрібна ціла армія комах.

Втім, в статті зазначено, що одна південноафриканська фірма вже випустила на ринок морозиво з "ентомолока" комах, що вирощують на спеціальних фермах.

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