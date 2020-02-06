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/ Урологія

Не тільки негігієнічно: вчені розкрили небезпеку сечовипускання в душі

21.6т
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Сечовипускання в душі це не тільки не гігієнічно, але й загрожує зараженням серйозними інфекційними захворюваннями.

До такого висновку прийшли вчені з Північно-Західного університету імені Файнберга в Чикаго. Про це повідомляє Fit For Fun.

Зазначається, що сама собою сеча не становить шкоди для людини. Однак ситуація знаходить інший характер, якщо людина страждає на захворювання сечовидільної системи.

Мочитися під душем може бути небезпечно

Мочитися під душем може бути небезпечно

Так, шкідливі бактерії можуть потрапляти в організм через пошкоджені ділянки шкіри, що й призводить до інфекції сечовивідних шляхів.

До всього іншого безліч людей проводять у душі гігієнічні процедури – наприклад, гоління або скрабування, що теж здатне пошкодити шкіру. За словами лікарів, згодом при сечовипусканні в організм може потрапити інфекція.

І хоча ризик цього дуже малий, але загроза таки існує, переконують медики, закликаючи бути акуратними та піклуватися про своє здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікарів, біль у попереку, ріжучі відчуття та ускладненість при сечовипусканні є ознаками циститу – "найпопулярнішої" хвороби холодної пори року.

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hunt andres
hunt andres
Британским ученым наступают на пятки чикагчане))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бред а не статья)
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь --- https://cuz.su/mblog
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Николаев Олег
Николаев Олег
qwrqwr qrqwr, слава Украине!
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