Не тільки негігієнічно: вчені розкрили небезпеку сечовипускання в душі

Сечовипускання в душі це не тільки не гігієнічно, але й загрожує зараженням серйозними інфекційними захворюваннями.

До такого висновку прийшли вчені з Північно-Західного університету імені Файнберга в Чикаго. Про це повідомляє Fit For Fun.

Зазначається, що сама собою сеча не становить шкоди для людини. Однак ситуація знаходить інший характер, якщо людина страждає на захворювання сечовидільної системи.

Мочитися під душем може бути небезпечно

Так, шкідливі бактерії можуть потрапляти в організм через пошкоджені ділянки шкіри, що й призводить до інфекції сечовивідних шляхів.

До всього іншого безліч людей проводять у душі гігієнічні процедури – наприклад, гоління або скрабування, що теж здатне пошкодити шкіру. За словами лікарів, згодом при сечовипусканні в організм може потрапити інфекція.

І хоча ризик цього дуже малий, але загроза таки існує, переконують медики, закликаючи бути акуратними та піклуватися про своє здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікарів, біль у попереку, ріжучі відчуття та ускладненість при сечовипусканні є ознаками циститу – "найпопулярнішої" хвороби холодної пори року.

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