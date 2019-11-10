''Не тільки для сексу'': виявлена несподівана функція клітора

Вчені з'ясували, що функція клітора полягає не тільки в сексуальному задоволенні.

Як повідомляє Clinical Anatomy, довгий період часу люди думали, що клітор – це суто ця "випнута" частина над уретрою, яка замикає верхню частину малих статевих губ. Пізніше стало відомо, що клітор має велику внутрішню частину, яка тягнеться до промежини.

Відомо, що клітор допомагає швидше досягти оргазму, проте деякі лікарі неодноразово помічали, що травмування або видалення цього органу часто супроводжується безпліддям. Фахівці вирішили дослідити це питання і виявили, що стимуляція клітора і оргазм допомагають при зачатті.

Під час стимуляції клітора в мозку активуються зони, які викликають зміни в жіночому репродуктивному тракті. Через це цервікальна слиз захоплює і обробляє більше сперми, збільшуючи ймовірність запліднення яйцеклітини.

Також під час стимуляції цього органу посилюється вагінальний кровотік, збільшується кількість мастила, підніматися температура і зростає рівень кисню в крові, а також змінюється положення шийки матки.

Зміна положення шийки матки віддаляє її від основної маси сперми, що дає їй час стати рухомими, і вони отримують більше шансів запліднити яйцеклітину.

Ілюстрація

"Часто повторювана мантра про те, що єдина функція клітора полягає в тому, щоб викликати сексуальне задоволення, тепер застаріла. Концепція змінює основні сексуальні переконання, і фізіологічні докази сьогодні очевидні", – пояснює автор дослідження доктор Рой Левін.

Ця концепція відкрила ще один ключ до успішного зачаття і дослідники сподіваються, що кола лікарів поставиться до неї серйозно.

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