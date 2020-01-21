Не така вже й лікувальна: названо несподівану небезпеку мінеральної води

Зловживання мінеральною водою може призвести до виникнення серйозних захворювань.

Про це заявила лікарка-дієтологиня Олена Соломатіна, повідомляє VM.ru. Вона також розповіла, кому і в яких випадках не можна пити мінералку.

За її словами, є три типи такої води: столова, лікувально-столова і лікувальна, які відрізняються за рівнем концентрації солей.

Надмірне споживання мінералки може спровокувати проблеми зі здоров'ям

Так, в одному літрі столової води міститься приблизно три грами розчиненої солі, в лікувально-столовій – три-десять, а у лікувальній – до 10 грамів.

Крім цього, види мінералки розрізняються за водневим показниками. Тому, підкреслила лікарка, звичайну столову воду можна вживати в необмежених кількостях – до двох літрів на добу. Лікувальну ж краще пити тільки за медичними показаннями. Наприклад, у випадках захворювань кишечника, підшлункової залози, печінки, сечових шляхів, а також при подагрі, гастриті й виразці.

"Бездумне розпивання води з великим вмістом кальцію може спровокувати утворення каменів у нирках", – запевняє Соломатіна.

Також вона зазначила, що споживання у великих кількостях мінеральної води може призвести до гіперкальціємії, утворення тромбів і аритмії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікарів, надмірне споживання рідини шкодить здоров'ю, підвищуючи розпад білка та сприяючи вимиванню вітамінів і корисних мікроелементів з організму.

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