Не рідше двох разів на день: вчені повідомили, як врятувати чоловіків від імпотенції

Нове дослідження вчених показало, що чищення зубів може вплинути на еректильну дисфункцію у чоловіків.

Вчені заявили, що відсутність гігієни рота в рази збільшує ризик імпотенції, повідомляє видання The Sun.

Медики визначили, що якщо чоловіки не чистять зуби двічі на день, то вони майже в три рази частіше стикаються з проблемами сексуального характеру. Хвороби ясен, які викликаються поганою гігієною порожнини рота, збільшують імовірність пошкоджень кровоносних судин, що постачають кров'ю статевий член.

Імпотенція Cic.kiev.ua

У дослідженні взяли участь більше 200 тисяч чоловіків. Дані показали, що погана гігієна порожнини рота негативно впливає на потенцію чоловіків і може мати інші неприємні наслідки для здоров'я.

Вчені встановили, що чоловіки з хворобами ясен майже в три рази частіше не могли досягти ерекції під час занять сексом.

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