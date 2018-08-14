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Не піддається хімії: знайдений новий спосіб убити невиліковний рак

6.8тЧитати новину російською

Учені знайшли новий спосіб лікування злоякісних пухлин, які не піддаються звичайній терапії.

Так, у Каліфорнійському університеті Сан-Франциско з'ясували, що приблизно 50% випадків раку виникає через порушення у сигнальних шляхах, що контролюють ріст клітин, пише "Лента.ру".

Одним з таких шляхів є MAPK/ERK, який відіграє важливу роль у рості злоякісних новоутворень. Він здійснюється через складний каскад взаємодіючих білків.

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Згідно з однією з гіпотез, мутації роблять компоненти занадто чутливими до хімічних сигналів. Щоб перевірити її, вчені використовували експериментальне з'єднання RMC-4550, яке пригнічує активність білка SHP2. Показано, що SHP2 обумовлює активацію рецепторними білками молекули RAS.

Результати тестування препарату на культурах ракових клітин, у яких були мутації у генах NF1 і інших важливих компонентів, продемонстрували, що пухлини зупиняли свій ріст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує п'ять професій, здатних спровокувати ряд онкологічних захворювань.

Читайте всі новини по темі "онкологія" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
онкологіяБоротьба з онкологією
Місце
Україна
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