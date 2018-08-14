Не піддається хімії: знайдений новий спосіб убити невиліковний рак

Учені знайшли новий спосіб лікування злоякісних пухлин, які не піддаються звичайній терапії.

Так, у Каліфорнійському університеті Сан-Франциско з'ясували, що приблизно 50% випадків раку виникає через порушення у сигнальних шляхах, що контролюють ріст клітин, пише "Лента.ру".

Одним з таких шляхів є MAPK/ERK, який відіграє важливу роль у рості злоякісних новоутворень. Він здійснюється через складний каскад взаємодіючих білків.

Згідно з однією з гіпотез, мутації роблять компоненти занадто чутливими до хімічних сигналів. Щоб перевірити її, вчені використовували експериментальне з'єднання RMC-4550, яке пригнічує активність білка SHP2. Показано, що SHP2 обумовлює активацію рецепторними білками молекули RAS.

Результати тестування препарату на культурах ракових клітин, у яких були мутації у генах NF1 і інших важливих компонентів, продемонстрували, що пухлини зупиняли свій ріст.

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