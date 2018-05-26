Перша допомога при сонячних опіках: що категорично не можна робити

У разі отримання сонячного опіку не варто обробляти його рослинним маслом, алое або будь-яким іншим засобом, оскільки він не завдає настільки болісних відчуттів.

Про це в ефірі ObozTV заявив лікар-невролог Олексій Пелипейченко.

"Якщо це сонячний опік, то обробляти його ніяк не треба. Зазвичай сонячні опіки не приносять важких наслідків. Якщо мова йде про термічні опіки, то тут, звичайно, потрібно звернутися до лікаря. Перша допомога - це промити холодною водою. Олією, листям алое змащувати не треба, буде ще гірше і болітиме ще більше", - зазначив він.

За його словами, приймати сонячні ванни потрібно, але коли сонце не активне.

"У наших широтах, це до 10-11 години, до полудня. Якщо ми приймаємо довше сонячні ванни, то з'являються ризики підвищення тиску, ризики захворювань шкіри. Тобто все, що пов'язано з тривалим впливом сонячного світла. Не можна піддавати значну поверхню шкіри впливу сонячних променів", - констатував медик.

Щоб не додавати роботи онкодерматологам, Піліпейченко радить ряд запобіжних заходів в літній період.

"Легкий лляний одяг з рукавами, головний убір, окуляри. Такі речі максимально знизять вплив ультрафіолету на шкірні покриви. Якщо дуже чутлива шкіра, то її можна підготувати за допомогою крему. Якщо людина працює на вулиці, то краще користуватися кремом. Якщо ви в офісі о восьмій ранку приїхали на роботу і о восьмій виїхали з роботи, то сенсу користуватися кремами немає", - вважає лікар.

При цьому він додав, що тривале перебування на сонці стомлює людський організм.

"Зазвичай, коли люди смажаться на пляжі як курка-гриль, то відбувається підвищення артеріального тиску, зневоднення організму, загуснення крові і ризики утворення тромбу та інфаркту. Особливо якщо це поєднуємо з пірнанням у воду, то тут можуть бути і зупинки серця, і утоплення, і що завгодно", - констатував медик.

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