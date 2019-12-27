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/ Новини здоров'я

"Не лікують застуди!" Супрун розповіла про користь і шкоду мандаринів

1.2т
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Колишня виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала мандарини "зимовими насінням".

А також закликала не їсти їх кілограмами. На своїй сторінці у Facebook вона зробила добірку фактів про мандарини під гештегом #абивибулиздорові.

"Мандарини називають зимовими насінням. Багато людей їх чистять і поїдають кілограмами. Ще їм приписують виникнення алергії, "діатезу" (атопічного дерматиту) і лікування застуд, як і лимонів... Але все з цього правда", – написала лікарка.

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Мандарини не лікують застуди

Мандарини не лікують застуди

simya.com.ua

Супрун розповіла, мандарини без сумніву корисні, містять багато вітамінів і поживних речовин для мікрофлори кишечника. Але водночас вони дуже солодкі – що не так вже й добре. Крім цього, рН мандаринів становить від 3 до 3.5. З усіх цитрусових вони найменш кислі, однак кислотність нижче 5.5 шкодить емалі зубів. Тому після поїдання цих фруктів необхідно прополоскати рот, а потім ретельно почистити зуби пастою.

У зв’язку з цим лікарка порадила, скільки саме можна з’їсти мандаринів. Так, дорослій людині, яка не худне, не має цукрового діабету 1 типу і не є важкоатлетом, на добу потрібно 225-325 грамів вуглеводів. А це і картопля, і каші, і хліб, і лактоза в молоці, і тортики, і фрукти.

"Тож якщо ви збираєтеся під різдвяне кіно "заточити" 600 грамів "лущених" мандаринів (це приблизно 60 грамів цукрів), то на чверть скоротіть того дня споживання інших вуглеводів. І те, краще, все ж, їсти не всі мандарини за раз, щоби рівень глюкози в крові сильно не підвищувався", – переконує Супрун.

Дітям, звісно, вуглеводів потрібно значно менше, тому їм слід або їсти декілька мандаринів, або відмовитися від перших того дня.

"Це була м’яка версія поради щодо кількості, з любов’ю до вас. А сувора версія така: згідно з австралійськими рекомендаціями з харчування, дітям треба їсти 1 порцію фруктів на день, тобто 1 мандарин чи одне щось інше. Дорослим – по дві порції. Лише вагітні жінки і підлітки можуть собі дозволити три мандарини, а мамам, що годують, можна "аж" чотири", – розвінчала міф лікарка.

Також ексчиновниця розповіла, що ударні дози вітаміну С, який містять улюблені для багатьох новорічні фрукти, не лікують застуди.

"Мандаринами лікуватися не вийде. Але так, достатнє споживання вітаміну С частково запобігає застудним захворюванням, та й вітамін С нам завжди потрібен. Знайте свій організм, пам’ятайте про помірність в усьому і здоровий глузд, їжте мандарини та інші фрукти і корисну їжу навесні й увесь рік", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в. о. глави Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила, що "цукерки – один із найгірших подарунків дітям" на зимові свята.

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Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
здоров'я живлення Новий рік Поради лікарів
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
харчування фрукт
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Не лечат простуды!" ... Во у вас ВрИО министр ... Кто сказал вам, селянам, что мандарины от простуды?
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Хо Хол
Хо Хол
"Многие люди их чистят и поедают килограммами." - какой айкью у этой кypицы? Почему не написать тогда "многие люди идут за ними в магазин, их покупают, моют, чистят и поедают"? Или есть xoxлы, которые их не очищая едят?
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