В Ужгороді на дифтерію захворіли ще 12 осіб

В Ужгороді виявили 12 студентів-іноземців, у яких підтвердився діагноз "дифтерія".

Як повідомляє Zaxid.net із посиланням на співробітницю Закарпатського обласного лабораторного центру Любов Данич, раніше вони спілкувалися з хворим, госпіталізованим 17 жовтня. Як і в першому випадку, всі пацієнти з Індії.

Крім цього, 22 жовтня до інфекційної лікарні потрапили дві людини, у яких виявили "дифтерію мигдаликів з легким перебігом". Їхній стан задовільний.

В Ужгороді дифтерію захворіли ще 12 осіб

"Носійство може бути довго- і короткостроковими: орієнтовно два тижні-місяць, а в деяких випадках – навіть пів року. Це не означає, що вони обов'язково захворіють, але вони небезпечні для тих, хто навколо. Носій може мати міцний імунітет, і хвороба не розвинеться, але він виділяє збудники у довкілля, і ті, в кого слабкий імунітет, хто не має щеплення, можуть заразитися і захворіти. Зараз чекаємо на їхню госпіталізацію, і тільки після огляду можна буде стверджувати: хворі вони чи є носіями", – сказала вона.

Загальна кількість випадків у Ужгороді досягла 15 осіб, троє з них уже в лікарні. До цього дифтерії в Закарпатській області не було з 2011 року.

На сайті міськради Ужгорода нагадують, що єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей та ревакцинація для дорослих.

Дифтерія – це гостра бактеріальна інфекція, що вражає слизові оболонки горла й гортані, характеризується важкими ускладненнями. З початку у хворого виражена гостра інтоксикація, температура підвищується до +38°...+40°С, виникає слабкість, головний біль, шкірні покриви бліднуть, з'являється сонливість. Запалюються і червоніють слизові оболонки горла й гортані, виникає біль в горлі, першіння, ускладнено ковтання, з'являється кашель, голос стає хрипким.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я попередило, що з настанням осені і початком навчального року в Україні може з'явитися ризик зростання епідемії кору.

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