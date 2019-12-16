Названо несподівані симптоми раку підшлункової залози

Одним із симптомів раку підшлункової залози є хвилеподібна біль у спині або в області живота.

Про це пише видання "Медик Форум" з посиланням на дослідження британських онкологів. Найчастіше симптоми раку підшлункової залози плутають з іншими недугами, зазначають автори.

Болі в підшлунковій залозі niddk.nih.gov

На ранніх етапах розвитку пухлина підшлункової залози практично ніяк себе не проявляє, тому своєчасна діагностика раку цього органу є серйозною проблемою. Проте, існує мінімум одна ознака, на яку вказують британські експерти – цей відчуття тупого хвилеподібною болю в спині і животі.

"Біль у спині або в області живота, яка може накочувати хвилям та посилюватися в положенні лежачи або після їди і проходити при нахилах вперед, може вказувати на злоякісний процес. Порядку 70% людей, яким діагностують згодом рак підшлункової залози, звертаються до лікаря через такі болі", – констатують онкологи.

Вони уточнюють, що в разі раку біль може починатися в області живота і поширюватися навколо спини, при цьому у деяких пацієнтів вона постійно відчувається тільки в області спини. Іншими симптомами онкологічного процесу, за словами експертів, можуть бути схуднення, жовтизна шкіри і білків очей.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які порушення в самопочутті повинні змусити людину пройти медичне обстеження, щоб вчасно виявити рак підшлункової залози.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!