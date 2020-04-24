Вчені з США визначили, що частина клітин у легенях, носових пазухах і кишечнику особливо уразливі для коронавірусу.

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Свої висновки озвучила команда медиків із Бостонської дитячої лікарні, пише Daily Mail.

Так, вчені заявили, що в так званих кубкових секреторних клітинах у носових проходах, які продукують слиз, містяться обидва білка, які необхідні COVID-19 для зараження клітини. Йдеться про ACE2 і TMPRSS2.

Названо найбільш вразливі для коронавірусу клітини в організмі людини Нова газета

У легенях дослідники виявили, що клітини, звані пневмоцитами типу II, які вистилають і підтримують повітряні мішки легенів, також уразливі.

У список потрапили і абсорбуючі ентероцити – клітини кишечника, відповідальні за абсорбцію деяких поживних речовин, – вони експресували РНК для двох білків більше, ніж будь-який інший тип кишкової клітини.

"Тепер ми можемо з деякою часткою впевненості сказати, що ці рецептори експресуються на цих специфічних клітинах у цих тканинах", – відзначили вчені.

Також дослідники довели, що коронавірус набув нових рис і тепер може впливати на інтерферони, що виробляються організмом для боротьби з вірусними інфекціями.

Відзначається, що отримані результати можуть допомогти в розробці нових ліків або у визначенні існуючих ліків, які можна було б використовувати повторно, для боротьби з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики помітили, що навіть після видалення коронавірусу з дихальних шляхів людини, інфекція може ще довго зберігатися в очах.