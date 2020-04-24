Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Названо найбільш вразливі для коронавірусу клітини в організмі людини

1.7т
Читати матеріал російською

Вчені з США визначили, що частина клітин у легенях, носових пазухах і кишечнику особливо уразливі для коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Свої висновки озвучила команда медиків із Бостонської дитячої лікарні, пише Daily Mail.

Так, вчені заявили, що в так званих кубкових секреторних клітинах у носових проходах, які продукують слиз, містяться обидва білка, які необхідні COVID-19 для зараження клітини. Йдеться про ACE2 і TMPRSS2.

Названо найбільш вразливі для коронавірусу клітини в організмі людини

Названо найбільш вразливі для коронавірусу клітини в організмі людини

Нова газета

У легенях дослідники виявили, що клітини, звані пневмоцитами типу II, які вистилають і підтримують повітряні мішки легенів, також уразливі.

У список потрапили і абсорбуючі ентероцити – клітини кишечника, відповідальні за абсорбцію деяких поживних речовин, – вони експресували РНК для двох білків більше, ніж будь-який інший тип кишкової клітини.

"Тепер ми можемо з деякою часткою впевненості сказати, що ці рецептори експресуються на цих специфічних клітинах у цих тканинах", – відзначили вчені.

Також дослідники довели, що коронавірус набув нових рис і тепер може впливати на інтерферони, що виробляються організмом для боротьби з вірусними інфекціями.

Відзначається, що отримані результати можуть допомогти в розробці нових ліків або у визначенні існуючих ліків, які можна було б використовувати повторно, для боротьби з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики помітили, що навіть після видалення коронавірусу з дихальних шляхів людини, інфекція може ще довго зберігатися в очах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини