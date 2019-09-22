Фрукт архат, який росте переважно в Китаї і Таїланді, здатний сповільнювати процеси старіння в організмі.

До такого висновку дійшли китайські вчені в дослідженні, результати якого опублікував The American Journal of Chinese Medicine.

Фахівці майже рік годували архатом лабораторних мишей і спостерігали за станом їхнього здоров'я. Через 10 місяців після початку дослідження вони відзначили, що старіння тварин сповільнилося.

Архат уповільнює старіння newsyou.info

З'ясувалося, що цей фрукт активує функції гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) в червоному кістковому мозку, які сприяють виникненню і регенерації клітин крові.

Отже, за словами вчених, фрукт може продовжити життя людини за рахунок поліпшення функції стовбурових клітин і подальшого омолодження крові.

Названий фрукт, що уповільнює старіння newsyou.info

Архат – це багаторічна трав'яниста ліана сімейства гарбузових, яка походить з Південного Китаю і Північного Таїланду. За смаком архат нагадує диню, його плоди відрізняються високим вмістом у них антиоксидантів могрозидів.

Названий фрукт, що уповільнює старіння my.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі продукти, які прискорюють процеси старіння.

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