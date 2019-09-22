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Названий фрукт, що уповільнює старіння

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Фрукт архат, який росте переважно в Китаї і Таїланді, здатний сповільнювати процеси старіння в організмі.

До такого висновку дійшли китайські вчені в дослідженні, результати якого опублікував The American Journal of Chinese Medicine.

Фахівці майже рік годували архатом лабораторних мишей і спостерігали за станом їхнього здоров'я. Через 10 місяців після початку дослідження вони відзначили, що старіння тварин сповільнилося.

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Архат уповільнює старіння

Архат уповільнює старіння

newsyou.info

З'ясувалося, що цей фрукт активує функції гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) в червоному кістковому мозку, які сприяють виникненню і регенерації клітин крові.

Отже, за словами вчених, фрукт може продовжити життя людини за рахунок поліпшення функції стовбурових клітин і подальшого омолодження крові.

Названий фрукт, що уповільнює старіння

Названий фрукт, що уповільнює старіння

newsyou.info

Архат – це багаторічна трав'яниста ліана сімейства гарбузових, яка походить з Південного Китаю і Північного Таїланду. За смаком архат нагадує диню, його плоди відрізняються високим вмістом у них антиоксидантів могрозидів.

Названий фрукт, що уповільнює старіння

Названий фрукт, що уповільнює старіння

my.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі продукти, які прискорюють процеси старіння.

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Тема
здоров'я
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здоров'я старіння
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