Названі шокуючі наслідки йододефіциту для організму людини

Майже всі українці потерпають від дефіциту йоду. Нестача цього мікроелементу в організмі призводить до широкого спектру негативних для організму людини наслідків. У цьому переконаний лікар-ендокринолог Володимир Паньків.

"Практично вся територія України є йододефіцитною. Населення отримує йоду від 50 до 75 мкг на добу – при потребі організму від 150 до 250 мкг щоденно", - підкреслив Паньків.

Така ситуація, особливо, за повної відсутності державних програм з ліквідації йодного дефіциту, загрожує українцям – насамперед, жінкам та дітям, - цілим спектром можливих ускладнень. Так, йододефіцит у вагітних жінок може спровокувати розвиток патологій плоду. А нестача йоду у дітей загрожує відставанням у розумовому та фізичному розвитку.

"Адекватне надходження йоду сприяє реалізації у дитини генетичного потенціалу предків. Дефіцит йоду і спровокована ним нестача гормонів щитоподібної залози навіть на рівні 30% призводить до зниження показників IQ – аж до крайнього ступеню, розумової відсталості, ендемічного кретинізму і так далі", - зазначив Паньків.

Саме тому медики радять українцям самим подбати про достатнє забезпечення йодом: включити до раціону морепродукти, зокрема, морську капусту – і почати приймати препарати йоду, які можна придбати в аптеках. При цьому, за твердженням лікарів, краще віддати перевагу комбінованим препаратам йоду і селену. Адже селен допомагає ефективному засвоєнню йоду.

"Селен є мікроелементом, без якого нормально йод щитоподібною залозою не засвоюється. До слова: селен також є антиоксидантом, мікроелементом молодості. Це мікроелемент, який захищає від онкозахворювань", - переконана лікар-ендокринолог Оксана Логачова.

Наразі в Україні випускається лише один препарат, в якому поєднано добові норми йоду та селену – "ЙоСен". Цей препарат представлений у трьох формах - для дорослих, дітей та вагітних жінок – і містить точні фізіологічні дози йоду та селену, необхідні для кожної з цих груп.

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