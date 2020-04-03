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Названі нові осередки розмноження коронавірусу в тілі людини

5.3т
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В організмі людини знайшли ще два вогнища розмноження коронавірусу COVID-19, крім легень – верхні дихальні шляхи і кишечник.

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До такого висновку прийшли дослідники з Німеччини і Великобританії. Попередній звіт вчених опублікували в журналі Nature.

Фахівці провели детальний аналіз дев'яти випадків захворювання COVID-19 і виявили, що у кожного хворого вміст вірусу в зразках із глотки було особливо високим протягом першого тижня після виявлення симптомів захворювання.

Названі нові осередки розмноження коронавірусу в тілі людини

Названі нові осередки розмноження коронавірусу в тілі людини

На незалежний один від одного розвиток вірусу вказав і той факт, що у одного пацієнта в глотці і легенях виявили різні штами коронавірусу.

На думку фахівців, присутність SARS-CoV-2 у верхніх дихальних шляхах сприяє непомітній передачі інфекції від хворих із легкою формою здоровим.

"COVID-19 може проявлятися як легке захворювання верхніх дихальних шляхів. Активна реплікація вірусу в верхніх дихальних шляхах надає потенційну можливість стримування COVID-19 у перспективі", – резюмували в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі показали на прикладі одного з пацієнтів, що коронавірус робить із легенями людини.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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