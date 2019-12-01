Названі найбільш неефективні ліки від грипу та ГРВІ

У сезон грипу та простудних захворювань процвітає торгівля медичними пустушками з недоведеною ефективністю, які часом виписують лікарі-терапевти.

Про це повідомляє "Комсомольская правда ". Видання склало список препаратів, яких варто уникати під час лікування.

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Насамперед для якнайшвидшого одужання часто призначають імуномодулятори. Ставлення до імуномодуляторів у світі доказової медицини однозначне: вони не рекомендуються до застосування для лікування.

"По-перше, на сьогодні не існує клінічних досліджень, які були б проведені по золотим стандартам доказової медицини і підтверджували, що застосування імуномодуляторів хоч якось прискорює одужання або гальмує розвиток ГРВІ. По-друге, немає даних про фармакодинамику таких препаратів. У них навіть не описаний механізм, як і на що вони діють ", – відзначають лікарі.

Як правило, більшості пацієнтів з ГРВІ прописують противірусні препарати. Однак вірусна інфекція, яку люди в побуті називають "застудою", насправді включає велику групу захворювань. Це і аденовіруси, і риновіруси, і коронавірус, і грип, і парагрип, і багато чого ще. Є також змішані ГРВІ, коли до вірусного компоненту відразу наточити бактеріальний.

"Противірусний ліки з доведеним ефектом існує тільки для одного захворювання-грипу. Це препарат з діючою речовиною осельтамівір. Але і в даному випадку є маса застережень. Дослідження показують, що осельтамівір працює далеко не проти всіх штамів вірусу грипу. Одужання прискорюється в середньому всього на добу, а побічні ефекти при цьому можуть бути серйозні (перш за все страждає шлунково-кишкові тракт)", – відзначають лікарі.

Крім того, масштабні клінічні дослідження останніх років показали, що частота пневмоній та інших ускладнень грипу на тлі прийому осельтамівіру насправді знижується незначно. Ефект мало відрізняється від плацебо.

Також не рекомендується купувати препарати з недоведеною ефективністю для лікування грипу та ГРВІ: арбідол і ремантадин, відзначають медики.

Аналогічно не доведена ефективність пробіотиків для відновлення мікрофлори, які нібито "нормалізують кишкову мікрофлору, ще й імунітет покращують".

"У різних здорових людей абсолютно різний склад бактерій мікрофлори. Визначити, які саме повинні бути в нормі для здоров'я у конкретної людини, на сьогодні просто не представляється можливим. Мій знайомий вчений-мікробіолог розповідав, що всі ці препарати з бактеріями діють як рулетка: теоретично можуть "співпасти" з вашою мікробіомою і виявитися корисними. Але тільки теоретично. На сьогодні немає клінічних досліджень, які б об'єктивно, за правилами доказової медицини, підтверджували ефективність таких засобів", – підкреслюють лікарі.

У класичний набір "від застуд" часто входять ще вітаміни. Часом в аптеках продаються таблетки з надвисоким вмістом вітаміну С – вище 500 і навіть тисяча мг в одній таблетці.

"У багатьох країнах Європи і США заборонено продавати препарати з дозою вітаміну С більше 250 мг. Денна норма аскорбінової кислоти для чоловіків – не більше 90 мг, для жінок – не більше 80 мг. У разі її перевищення є ризик заробити важке ускладнення, сечокам'яну хворобу . або небезпечне загострення, якщо захворювання вже є. Не існує достовірних наукових даних, які були б засновані на масштабних дослідженнях і підтверджували, що прийом вітаміну С може загальмувати розвиток ГРВІ або прискорити одужання. Це міф, до того ж вкрай небезпечний через ризик передозування аскорбінової кислоти", – відзначають медики.

Іноді лікарі також призначають гомеопатичні препарати "для підтримки організму в боротьбі з застудою". Однак до сих пір жодне наукове дослідження жодного разу не довело користь або ефективність гомеопатичних препаратів

"В рамках доказової медицини вердикт може бути тільки один: гомеопатія не працює. Коли в препараті є тільки цукор, крохмаль, і немає діючої речовини, лікувати він не може. Посилання на те, що солодкі горошки допомогли комусь, несерйозні. Причинно наслідковий зв'язок достовірно не доведений, тому що не існує жодного повноцінного клінічного дослідження, яке підтвердило б, що ефект гомеопатії відрізняється від плацебо", – резюмують лікарі.

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